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Kritersiz ihraca dair 2 OHAL Komisyonu kararı
OHAL Komisyonu biri SGK diğer Yıldız Teknik Üniversitesi olmak üzere herhangi bir kriteri olmayan iki kamu personeli için göreve iade kararı verdi.
OHAL Komisyonu herhangi ir kriter olmamasına rağmen 672 ile ihraç edilen birisi SGK diğer Yıldız Teknik Üniversitesi olmak üzere iki kamu personeliyle ilgili olarak görev iade kararı verdi.
SGK personelinin dosyasında Konya Cumhuriyet Savcılığının ek kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı, Yıldız Teknik Üniversitesi personelinin dosyasında ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının kovuşturmaya yer olmadığına dair kararları yer almaktadır.
İŞTE OHAL KOMİSYONU KARARI
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