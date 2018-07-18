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Muğla'da 30 bin lira ücretle bölgeyi tanıtacak

Muğla'nın Ortaca ilçesinde düzenlenen "Türkiye'nin En İyi İşi (Best Job in Turkey)" projesi kapsamında 30 bin lira ücretle bölgeyi tanıtacak profesyonel turist belirlendi.
18 Temmuz 2018 20:57
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Muğla'da 30 bin lira ücretle bölgeyi tanıtacak

Ortaca Belediyesi tarafından ilçenin tanıtımı için yapılan "Türkiye'nin En İyi İşi" projesi yarışması sonuçlandı.

Dünyaca ünlü Dalyan, Sarıgerme, İztuzu Plajı ve Kaunos Antik Kenti'ne ev sahipliği yapan Ortaca'nın tanıtımı için "30 bin lira maaşla profesyonel turist aranıyor" ilanına 8 bin 235 kişi başvuru yaptı.

Aralarında yabancıların da olduğu adaylar, internet sitesindeki formu doldurup kendilerini tanıtan iki dakikalık video ekledi.

"Bestjobinturkey.com" adresinden başvuru yapanlar arasında öğrenci, iş kadını, fotoğrafçı, sosyal medya uzmanı, rehber, öğretmen, doktor, iş adamları ve gezginler de yer aldı.

Değerlendirme sonucunda İstanbul'da ikamet eden Efe Tanay, profesyonel turist seçildi. Tanay, bir ay boyunca gezip tatil deneyimlerini ve fotoğraflarını Instagram, Facebook, Youtube gibi sosyal medya hesaplarında paylaşacak.

Tüm masrafları Ortaca Belediyesi, esnaf ve sivil toplum kuruluşları tarafından karşılanacak profesyonel turist, tatilin sonunda 30 bin lira da maaş alacak.

Profesyonel turistin sigortası da yapılacak.

- Jüri titiz çalıştı

Dalyan Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, projenin tanıtım amaçlı olduğunu söyledi.

Seçilen kişinin 1-31 Ağustos tarihlerinde turizm destinasyonunu gezerek tanıtım yapacağını belirten Karaçelik, şunları kaydetti:

"27 ülkeden 8 bin 235 başvuru aldık. Yerel, ulusal ve uluslararası basında tanıtım anlamında büyük katkı sağladı. 9 kişilik jüri tarafından başvurular önce 50'ye indirildi. Tekrar eleme yapıldı ve Efe Tanay arkadaşımız bu projeye katılmaya hak kazandı."

Jürinin titiz çalıştığını aktaran Karaçelik, İstanbul'da yaşayan Tanay'a haber verdiklerini, tanıtım çalışmalarına yakında başlayacağını ifade etti.

Proje ortağı Fatih Akaslan da projenin ilk ayağını Ortaca, Dalyan ve Sarıgerme'de yapmaya başladıklarını, projenin iki aydır sürdüğünü aktardı.
Anadolu Ajansı
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