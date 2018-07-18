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Amasya'da ambulansla otomobil çarpıştı

Amasya'nın Suluova ilçesinde otomobille ambulansın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
18 Temmuz 2018 21:00
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Amasya'da ambulansla otomobil çarpıştı

Merzifon'dan, Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine hasta nakli yapan Yaşar Sezer'in kullandığı 05 BB 016 plakalı ambulans, ilçe girişindeki kavşakta Fatih Önder idaresindeki 05 DM 220 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan ambulans, devrilerek sürüklendi. Kazada yaralanan ambulanstaki hasta Emine Yurt, olay yerine çağrılan başka bir ambulansla Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan karayolu, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Anadolu Ajansı
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