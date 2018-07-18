MSKÜ'de rektörlük devir teslimi yapıldı

Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlenen törende Harmandar, görevi devralan Çiçek'e başarılar dileyerek, rektörlük cübbesini giydirdi.

Görevi süresince kendisine destek veren tüm çalışanlara teşekkür eden Harmandar, üniversitenin bir ferdi olarak hizmet sunmayı sürdüreceğini söyledi.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ise amacının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği hedeflere ulaşmak olduğunu belirtti.

Bu hedeflere ulaşmak için de projeler üreteceklerini dile getiren Çiçek, "Yatay bir yönetim şekli değil, dikey bir yönetim şeklini benimseyeceğiz. Bunun için gece gündüz demeden hep birlikte çok çalışmalıyız." dedi.

Çiçek, Ar-Ge'ye önem veren, proje üreten ve teknolojiyle donatılmış bir üniversitenin ana hedefi olduğunu vurguladı.

Bunun için 4 yıl içerisinde üniversitenin TÜBİTAK bilimsellik sıralamasında ilk 50 içerisinde yer almasını istediklerine işaret eden Çiçek, "Bu nedenle hepimiz çok sıkı çalışıp, toplam kalite mantığıyla hedeflerimize ulaşmalıyız. Artık daha hızlı ve dinamik bir yönetim anlayışıyla çalışacağız." diye konuştu.

Törende, Harmandar, Rektör Çiçek'e çiçek takdim etti.

Harmandar ve Çiçek, daha sonra Rektörlük makamında fotoğraf çektirdi.