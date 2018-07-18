1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

MSKÜ'de rektörlük devir teslimi yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 15 Temmuz'da Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, görevi Prof. Dr. Mansur Harmandar'dan devraldı.
18 Temmuz 2018 21:07
Yazdır
MSKÜ'de rektörlük devir teslimi yapıldı

Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlenen törende Harmandar, görevi devralan Çiçek'e başarılar dileyerek, rektörlük cübbesini giydirdi.

Görevi süresince kendisine destek veren tüm çalışanlara teşekkür eden Harmandar, üniversitenin bir ferdi olarak hizmet sunmayı sürdüreceğini söyledi.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ise amacının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği hedeflere ulaşmak olduğunu belirtti.

Bu hedeflere ulaşmak için de projeler üreteceklerini dile getiren Çiçek, "Yatay bir yönetim şekli değil, dikey bir yönetim şeklini benimseyeceğiz. Bunun için gece gündüz demeden hep birlikte çok çalışmalıyız." dedi.

Çiçek, Ar-Ge'ye önem veren, proje üreten ve teknolojiyle donatılmış bir üniversitenin ana hedefi olduğunu vurguladı.

Bunun için 4 yıl içerisinde üniversitenin TÜBİTAK bilimsellik sıralamasında ilk 50 içerisinde yer almasını istediklerine işaret eden Çiçek, "Bu nedenle hepimiz çok sıkı çalışıp, toplam kalite mantığıyla hedeflerimize ulaşmalıyız. Artık daha hızlı ve dinamik bir yönetim anlayışıyla çalışacağız." diye konuştu.

Törende, Harmandar, Rektör Çiçek'e çiçek takdim etti.

Harmandar ve Çiçek, daha sonra Rektörlük makamında fotoğraf çektirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 822 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kılıçdaroğlu'ndan 'Ergene Nehri' açıklaması
18 Temmuz 2018 21:44		 BM'den OHAL açıklaması
18 Temmuz 2018 20:54
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Oktay istifa etti
18 Temmuz 2018 20:24		 CHP'den 'dizayn edilen parti olmayız' açıklaması
18 Temmuz 2018 20:14
Bakan Pakdemirli: Fiyatlar üreticimizi memnun ediyor
18 Temmuz 2018 19:56		 Türkiye 'tutun kontrolu alanında lider ulke'
18 Temmuz 2018 19:50
Kazada ölen astsubay toprağa verildi
18 Temmuz 2018 19:35		 Borcunu yapılandıran kazanıyor
18 Temmuz 2018 19:08
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası
18 Temmuz 2018 18:56		 Yıldırım'dan 'bedelli askerlik açıklaması
18 Temmuz 2018 18:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
Tüm sağlık personeline 60 gün yıpranma hakkı
TBMM'ye sunulan Torba Kanun teklifinin tam metni
Bedelli askerlik sonrası araba satışı patladı
3600 ek gösterge düzenlemesi çıkmadığı için kimse emekli olmuyor
Bedelli askerlik düzenlemesine dair Resmi Kanun teklifinin tam metni... Sadece memurlar.net'te
Bedelli askerliğe gidecek olan çalışanın durumu belli oldu
MEB Bakanı Ziya SELÇUK'u Bekleyen Sorunlar-1
28 günlük bedelli askerliğe gidecek memurun durumu ne olacak?
Destici: Bedelli rakamını adil bulmuyoruz
Liselere giriş sistemi sil baştan yenileniyor iddiası
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mabel matiz 4
su topunda yunanistan'a 27-1 yenilmemiz 5
sözlüğe geri dönmek 1
ilçedeki tüm oyun parklarına kamera döşenmesi 2
güle güle 1
muharrem ince için imza kampanyası başlatılması 1
sorumluluk 1
kokoreç 1
portakalcicegi2017 3
ulaşgkc 4
SON İLANLAR
Kaçkar İtfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Beyşehir Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kulu Belediyesi İşçi Alım İlanı
İstanbul Vakıflar Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
İstanbul Vakıflar Böl. Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Tarım Kredi Kooperatifleri Kontrolör Yardımcısı Alım İlanı
Sağlık Bakanlığı Başasistanlık Sınav İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam