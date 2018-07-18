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Sudan, Somali ve Bangladeş'e tabip ve aşçı görevlendirilecek
Sudan, Somali Ve Bangladeş'e Tabip, Uzman Tabip Ve Aşçı Görevlendirmesine İlişkin Duyuru
Bakanlığımız tarafından Sudan Cumhuriyeti, Somali Federal Cumhuriyeti ve Bangladeş'de işletilmekte olan sağlık tesislerinde geçici olarak tabip, uzman tabip ve aşçı görevlendirilecektir. Görevlendirilecek personelin aktif çalışılan yerde kendi branşında tek ve sözleşmeli olmaması gerekmektedir.Sudan, Somali ve Bangladeş'de geçici görevle çalışmak isteyen personelin 22.07.2018 Pazar günü saat 23:59'a kadar ekteki formun doldurarak yhgm.merkezatama@saglik.gov.tr adresine ulaştırmaları gerekmektedir.
Görevlendirmeler, sağlık tesislerinin ihtiyaçları doğrultusunda aşağıdaki tabloda belirtilen branşlarda ve tarihlerde komisyon değerlendirme işlemlerine müteakip yapılacaktır.
EK: Doldurulması gereken form için tıklayınız.
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