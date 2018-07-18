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Sudan, Somali ve Bangladeş'e tabip ve aşçı görevlendirilecek

Sudan, Somali Ve Bangladeş'e Tabip, Uzman Tabip Ve Aşçı Görevlendirmesine İlişkin Duyuru
18 Temmuz 2018 21:02
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Sudan, Somali ve Bangladeş'e tabip ve aşçı görevlendirilecek

Bakanlığımız tarafından Sudan Cumhuriyeti, Somali Federal Cumhuriyeti ve Bangladeş'de işletilmekte olan sağlık tesislerinde geçici olarak tabip, uzman tabip ve aşçı görevlendirilecektir. Görevlendirilecek personelin aktif çalışılan yerde kendi branşında tek ve sözleşmeli olmaması gerekmektedir.Sudan, Somali ve Bangladeş'de geçici görevle çalışmak isteyen personelin 22.07.2018 Pazar günü saat 23:59'a kadar ekteki formun doldurarak yhgm.merkezatama@saglik.gov.tr adresine ulaştırmaları gerekmektedir.

Görevlendirmeler, sağlık tesislerinin ihtiyaçları doğrultusunda aşağıdaki tabloda belirtilen branşlarda ve tarihlerde komisyon değerlendirme işlemlerine müteakip yapılacaktır.

EK: Doldurulması gereken form için tıklayınız.

TALEP EDİLEN PERSONEL BRANŞLARI VE SAYILARI

UNVAN/BRANŞ

BANGLADEŞ

SUDAN

SOMALİ

ADET

GÖREV BAŞLAYIŞ

GÖREV BİTİŞ

ADET

GÖREV BAŞLAYIŞ

GÖREV BİTİŞ

ADET

GÖREV BAŞLAYIŞ

GÖREV BİTİŞ

ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON UZMANI

1

1.08.2018

30.09.2018

0

YOK

YOK

0

YOK

YOK

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

1

1.08.2018

30.09.2018

1

1.08.2018

30.11.2018

0

YOK

YOK

ÇOCUK CERRAHİSİ

1

1.08.2018

30.09.2018

0

YOK

YOK

0

YOK

YOK

İÇ HASTALIKLAR

1

1.08.2018

30.09.2018

0

YOK

YOK

0

YOK

YOK

ENFEKSİYON HASTALIKLARI

1

1.08.2018

30.09.2018

1

1.08.2018

30.11.2018

0

YOK

YOK

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI

1

1.08.2018

30.09.2018

0

YOK

YOK

1

1.10.2018

31/01/2019

GENEL CERRAHİ UZMANI

1

1.08.2018

30.09.2018

0

YOK

YOK

1

1.09.2018

31/12/2018

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

1

1.08.2018

30.09.2018

1

1.08.2018

30.11.2018

0

YOK

YOK

ACİL TIP UZMANI

0

YOK

YOK

1

1.08.2018

30.11.2018

1

1.10.2018

31/01/2019

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ UZMANI

0

YOK

YOK

0

YOK

YOK

1

1.08.2018

30/11/2018

TIBBİ PATOLOJİ UZMANI

0

YOK

YOK

1

1.08.2018

30.11.2018

1

1.10.2018

31/01/2019

NÖROLOJİ UZMANI

0

YOK

YOK

1

1.08.2018

30.11.2018

0

YOK

YOK

RADYOLOJİ UZMANI

0

YOK

YOK

1

1.08.2018

30.11.2018

1

1.08.2018

30.11.2018

TIBBİ BİYOKİMYA

0

YOK

YOK

1

1.08.2018

30.11.2018

0

YOK

YOK

FİZİKSEL TIP VE RAHABİLİTASYON

0

YOK

YOK

1

1.08.2018

30.11.2018

0

YOK

YOK

GÖĞÜS HASTALIKLARI

0

YOK

YOK

1

1.08.2018

30.11.2018

1

1.08.2018

30.11.2018

GÖĞÜS CERRAHİSİ

0

YOK

YOK

1

1.08.2018

30.11.2018

0

YOK

YOK

PRATİSYEN

1

1.08.2018

30.09.2018

1

1.08.2018

30.11.2018

0

YOK

YOK

BEYİN CERRAHİSİ

0

YOK

YOK

0

YOK

YOK

1

1.09.2018

31.12.2018

AŞÇI

0

YOK

YOK

1

1.08.2018

30.11.2018

0

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