Başpehlivan Orhan Okulu'ya coşkulu karşılama

"Geri vitesi olmayan pehlivan" olarak anılan Okulu, Antalya girişinde davul ve zurnayla karşılandı. Döşemealtı Belediyesi önünde düzenlenen törene, araç konvoyuyla vatandaşları selamlayarak gelen Okulu adına kurban kesildi.

Okulu, tören alanında yaptığı konuşmada, altın kemeri Antalya'ya getirdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

İnanarak Kırkpınar'a gittiğini ve başardığını dile getiren Okulu, "Hedefimiz 3 yıl üst üste birinci olarak altın kemerin ebedi sahibi olmak ve Antalya'ya getirmek." dedi.

Altın kemerini ve kupasını Antalyalılara armağan eden Okulu, kendisine destek olanlara teşekkür etti.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç de Orhan Okulu'nun güzel bir başarıya imza attığını belirterek, bu başarının tüm Antalyalılara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Genç ve Güreş Ağası Osman Ali Avcı, Okulu'ya altın hediye etti.

Orhan Okulu, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla fotoğraf çektirdi ve kentte araçla tur attı.