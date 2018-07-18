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Tütünle mücadelede yeni yöntemler

Tütünle mücadelede, "Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2019-2023)" ile yeni yol haritası belirlendi.
18 Temmuz 2018 21:24
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Tütünle mücadelede yeni yöntemler

Tütünle mücadelede, "Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2019-2023)" ile yeni yol haritası hazırlandı.

Türkiye'de kapalı alanlarda sigara yasağının uygulanmaya başlandığı 19 Temmuz 2009'dan bu yana önemli çalışmalar hayata geçirildi. "Dumansız Hava Sahası" uygulamaları ile tütünle mücadelede önemli mesafe alınırken yeni dönemde de tütünle mücadelede mevzuat değişiklikleri, dumansız hava sahasının genişletilmesi, tütün satışının 21 yaşının altındakilere yapılamaması, sigara içilmesi yasak kapalı alanlara yönelik denetimlerin artırılması, sigara kullanmayan personele pozitif ayrımcılık uygulamaları gibi birçok düzenleme yapılacak.

Tütün kullanımının daha da azaltılabilmesi, başta çocuk ve gençlerin bu ürünlerden uzak kalmasını sağlayabilmek ve bunun sürdürülebilirliğine olanak sağlamak amacıyla, "Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2018-2023" eylem planı tamamlandı.

Tütünle mücadele kapsamında, yeni dönemde hayata geçirilecek uygulamalarla tutun ürunlerine talep, ulaşılabilirlik azaltılacak ve tütün kontrolünde koordinasyon izleme ve değerlendirme yapılacak.

"Sigarasız Kurum" uygulaması teşvik edilecek

Egitim mufredatında mumkun oldugunca tutun urunleri kullanımının zararları konusunda farkındalıgı artırıcı ornekler yer alacak.

3-6 yas, 7-12 yas ve 13-15 yas grubuna yönelik mevcut animasyon ve cizgi filmlerde, çocukların akranlarına gerektiginde "Hayır" diyebilme davranısının gelistirilmesine yonelik ortulu senaryolar oluşturulacak.

Egitim ve saglık kurumları basta olmak uzere butun kurumlarda "Sigarasız Kurum" uygulaması teşvik edilecek.

Dizi, film, tiyatro senarist ve yonetmenleriyle yazılı ve gorsel basın mensuplarına yonelik egitim, farkındalık ve sertifika programları oluşturulacak. Dizi, film, sinema, tiyatro ve cocuklara yonelik yapımlarda, tutun urunlerinin zararları ve pasif etkilenim hakkında mesajların verilmesi icin tesvik mekanizması gelistirilecek.

Sosyal medyada sıkca yer alan kisilerle rol model olan kisilerin, tutun urunleri kullanımının zararları ve pasif etkilenim konusunda destek olmalarına yonelik egitim, farkındalık ve sertifika programları yapılacak.

Hedef kitle tarafından kullanılan sosyal ag siteleri, en cok ziyaret edilen web siteleri ve en cok izlenen videoların acılıs anına veya icerisine, konu ile ilgili hazırlanan gorsellerin ve videoların yer aldıgı pop-up seklinde tamamı izlenmeden gecilemeyen acılır pencereler ve banner yerlestirilecek.

GSM operatorleri aracılıgıyla tutun urunlerinin zararları ve pasif etkilenim hakkında kisilere bilgilendirici SMS'ler atılacak.

Sigarayı bırakanın sigorta pirimleri düşürülecek

Sigara bırakma hizmetlerinin güçlendirilmesi kapsamında aile saglıgı merkezlerinde sigara bırakma hizmetleri sunulacak. Ayrıca sigara bırakma polikliniklerindeki farmakolojik tedavilerin surekliligi saglanacak. Sigara bagımlılıgı tedavi hizmetleri, Saglık Uygulama Tebligi (SUT) kapsamına alınacak.

Sigarayı bırakmanın tesvik edilmesi amacıyla "bırak kazan" kampanyaları duzenlenecek, sigara kullanmayan personele yonelik pozitif ayrımcılık uygulamaları hayata gecirilecek. Bu kapsamda, mesainin 30 dakika erken bitirilmesi, 1 yıl icin 7 gun fazladan yıllık izin hakkı tanınması, sigorta primlerinin dusurulmesi, hicbir calısanın sigara icmedigi sigarasız isletmeler icin vergi indirimi uygulaması, cocuk ve aile yardımı tutarlarının arttırılması gibi teşvik edici düzenlemeler söz konusu olabilecek.

Evlenmek icin muracaat etmis sigara kullanan ciftlerin sigara bırakma motivasyonunu artırmaya yonelik yeni duzenlemeler ve uygulamaların hayata gecirilmesi sağlanacak. Bu kapsamda, sigarayı bırakma poliklinigine muracaat etme zorunlulugu, ucretsiz ilac ve bant destegi saglanması söz konusu olabilecek.

Dumansız hava sahasının kapsamı genişletilecek

Dumansız hava sahası uygulamasının kapsamının genisletilmesi amacıyla da çalışmalar yapılacak. Bu doğrultuda AVM, havaalanı, kamu binaları gibi yogun olarak kullanılan yerlerin giris ve cıkıs kapılarının onlerinde, tutun urunu kullanımının onlenmesine yonelik oluşturulan "dumansız alan" tanımı kanunla guclendirilecek.

Cocuk parkları ve yuruyus yolu gibi spor icin ayrılmıs alanlar ile ibadethanelerin acık alanlarında tutun urunu kullanımının onlenmesine yonelik yasal duzenleme yapılacak.

Hastanelerin, restoran, kafe ve diger isletmelerin, universite kampuslerinin, havuz ve plajların acık alanlarında tutun urunu kullanımını kısıtlamaya yonelik duzenlemeler hayata geçirilecek.

Kamu kurum ve kuruluslarında ihlale rastlanması halinde ihlalin yasandıgı birimin amirine mueyyide uygulanmasına yonelik yasal duzenleme yapılacak. Kapalı alan tanımının uluslararası standartlar dikkate alınarak genisletilmesine yonelik kanunda değişikliğe gidilecek.

Düz paket uygulamasına geçilecek

Reklam, promosyon ve sponsorlugun önlenmesi amacıyla tek tip duz paket uygulamasına gecilmesine yonelik mevzuat degisikligi yapılacak. Taslak mevzuat hazırlanmasının ardından uygulamaya 2019'da geçilmesi öngörülüyor.

Resimli saglık uyarı kataloğunun periyodik olarak degistirilmesine yonelik mevzuat duzenlemesi yapılacak ve Türkiye'ye özgü resimli saglık uyarısı arsivi olusturulacak.

Satıs noktalarındaki her turlu reklam promosyon ve sponsorluk faaliyetlerinin onlenmesi için tutun urunu satıs ve sunumuna saat ve gun sınırlaması getirilecek.

Saglık, egitim ve ogretim, kultur ve spor hizmeti verilen yerler ile acık alkollu icki satısı veya sunumu yapılan yerlerde tutun urunlerinin satısının ve sunumunun yapılamaması ile ilgili mevzuat duzenlenecek.

"Tutun urunu satısı için alt sınır 21 yas olacak"

Elektronik sigara gibi Türkiye'de ruhsatlandırılmamıs tum tutun urunu ve taklit eder tarzdaki urunlerin, ulkeye girisi, satısı ve kullanımının onlenmesi için de faaliyeteler yürütülecek.

18 yasını doldurmamıs bireylere tutun urunlerinin satıs, dagıtım ve sunumunu yasaklayan mevcut yasal duzenlemeye, uyumun denetlenmesi ve uymayanlara caydırıcı nitelikte cezai mueyyideler uygulanacak. Ayrıca, 18 yasını doldurmayanlara tutun urunlerinin satıs ve dagıtımını yasaklayan mevcut yasal duzenlemenin kapsamı genisletilerek tutun urunu satısı için alt sınır 21 yasa çıkarılacak.

Tütün ürünlerinin perakende satışı veya nargilelik tütün ürünü sunumu yapılan iş yerlerinin, örgün eğitim kurumları ve öğrenci yurtlarına kapıdan kapıya en az 500 metre uzaklıkta olması zorunluğu getirilecek.

"Yeni vergi sistemi hayata geçirilecek"

Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi'nin politika paketi niteliginde önerilen önlemler içinde yer alan tutun urunlerindeki vergilerin artırılmasına ilişkin düzenlemenin öngörüldüğü eylem planı kapsamında, ulusal politikalarla uyumlu vergi ve fiyat politikası belirlenecek.

Bu kapsamda, vergi tutarlarının kisi bası yurt ici hasıla oranları ile asgari ucretteki artıslar goz onunde bulundurularak arttırılması, vergi tutarlarının en az nihai gostergelerdeki hedeflere ulasılabilecek duzeyde yükseltilmesi sağlanacak. Bu yıl içinde sigara fiyatlarının özellikle çocuk ve gençlerin ulaşabilirliğini azaltacak ölçüde artırılabilmesi için mevcut sistem gözden geçirilecek ve ihtiyaç duyulan mevzuat değişikliği taslağı hazırlanacak.

Otomatik fiyat guncelleme mekanizması, tutun urunlerinin fiyatlarının satın alma gucunun ustunde artmasını saglayacak sekilde surdurulecek. Tutun mamullerinden alınan OTV tutarlarının, ocak ve temmuz aylarında artırılmasına devam edilecek. Ucları acık purolar ve sigarillolarda uygulanan vergi oranları, sigaralara uygulanan vergi oranları ile aynı duzeye getirilecek.

Ayrıca, tutun mamullerinin uretim, ithalat, satıs ve sunumundan gelir elde edenlerin odeyecekleri vergi tutarlarının artırılması kapsamında, ithal tutunden alınan vergi oranları yükseltilecek. Bu yıl içinde ithal tütünden alınacak yeni bir vergi sistemi için gerekli taslak mevzuat hazırlanacak ve 2019'da ilgili mevzuat hayata geçirilecek.

Tüp bebek tedavisinde sigara içmeme şartı

Sigara bayileri, nargile kafeler gibi tutun ve tutun mamulu satıs veya sunumu yapan kisi ve kuruluslardan, OTV ve KDV gibi vergilere ilave olarak alınacak tutun mamulu tedarikcilerine odedikleri fatura tutarının belli bir miktarının, tutunle mucadele calısmalarında kullanılmak uzere genel butcede yeni bir vergi olarak tanımlanması sağlanacak.

Özel gruplarda sigara bırakma motivasyonunun harekete geçirilmesi ve bırakma desteginin verilmesi için gebelere, 18 yas altı gençlere ve kronik hastalıgı olanlara yönelik özel sigara bırakma hizmeti planlanacak.

Tüp bebek tedavisi ücretinin geri ödeme kapsamında karsılanabilmesi için anne ve baba adayının sigara kullanmaması sartı getirilebilecek.

Anadolu Ajansı
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