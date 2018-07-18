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Elektrik akımına kapılan çocuk öldü
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre Leyla Yurtseven (4), merkez Haliliye ilçesi Dolaplı Mahallesi'ndeki evlerinde, banyoda kullanılan prize takılı su ısıtıcısının musluğunu açmaya çalışırken akıma kapıldı.
Yaralanan Yurtseven, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan çocuğun cesedi, Adli Tıp Kurumu Şanlıurfa Şube Müdürlüğündeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
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