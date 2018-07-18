Kılıçdaroğlu'ndan 'Ergene Nehri' açıklaması

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Edirne'nin Uzunköprü ve Meriç ilçelerinde, geçtiğimiz günlerde yaşanan tren faciasında hayatını kaybeden kişilerin ailelerine taziye ziyaretlerinde bulundu. Kılıçdaroğlu, Uzunköprü ilçesinden ayrılmadan önce, Ergene Nehri'nde incelemelerde bulundu.

"Bu güzel ülkede, bu nehrin temiz akması lazım"

CHP lideri tarihi Uzunköprü'nün hemen altından geçen bölümde yaptığı incelemenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ergene Nehri bu bölgenin can damarı. Kaynağı pırıl pırıl bir su ama burada akan su simsiyah. İçinde canlı barındırmıyor. Parlamentoda defalarca araştırma önergesi verdik. Ergene'nin temizlenmesi için ama maalesef 16 yıldır aynı siyah Ergene gerçeği ile karşı karşıyayız. Umarım bu süre içerisinde parlamento yeniden bir görev üstlenir, yeni bir araştırma komisyonuyla yürütme organına biraz daha sıkıştırır ve bu suyun temizlenmesi için. Eğer bu su temizlenirse bölgeye hayat damarı, güçlenerek akacak. Yani Ergene bölgede hayat damarı güçlenerek akacak. Pirinç tarlaları ve diğer tarım alanları gerçekten nefes alacak. Herkesin beklediği bu, Trakyalıların bekledi bu. Bizim de beklediğimiz bu. Bu güzel ülkede, bu nehrin temiz akması lazım. Marmara içinde bizim içinde doğa içinde insanlar içinde bütün canlılar için bu nehrin temiz akması gerekiyor" dedi.