1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kılıçdaroğlu'ndan 'Ergene Nehri' açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ergene Nehri'nin temizlenmesi için yeni parlamentoya yeniden önerge vereceklerini söyledi.
18 Temmuz 2018 21:44
Yazdır
Kılıçdaroğlu'ndan 'Ergene Nehri' açıklaması

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Edirne'nin Uzunköprü ve Meriç ilçelerinde, geçtiğimiz günlerde yaşanan tren faciasında hayatını kaybeden kişilerin ailelerine taziye ziyaretlerinde bulundu. Kılıçdaroğlu, Uzunköprü ilçesinden ayrılmadan önce, Ergene Nehri'nde incelemelerde bulundu.

"Bu güzel ülkede, bu nehrin temiz akması lazım"

CHP lideri tarihi Uzunköprü'nün hemen altından geçen bölümde yaptığı incelemenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Ergene Nehri bu bölgenin can damarı. Kaynağı pırıl pırıl bir su ama burada akan su simsiyah. İçinde canlı barındırmıyor. Parlamentoda defalarca araştırma önergesi verdik. Ergene'nin temizlenmesi için ama maalesef 16 yıldır aynı siyah Ergene gerçeği ile karşı karşıyayız. Umarım bu süre içerisinde parlamento yeniden bir görev üstlenir, yeni bir araştırma komisyonuyla yürütme organına biraz daha sıkıştırır ve bu suyun temizlenmesi için. Eğer bu su temizlenirse bölgeye hayat damarı, güçlenerek akacak. Yani Ergene bölgede hayat damarı güçlenerek akacak. Pirinç tarlaları ve diğer tarım alanları gerçekten nefes alacak. Herkesin beklediği bu, Trakyalıların bekledi bu. Bizim de beklediğimiz bu. Bu güzel ülkede, bu nehrin temiz akması lazım. Marmara içinde bizim içinde doğa içinde insanlar içinde bütün canlılar için bu nehrin temiz akması gerekiyor" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 536 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MSKÜ'de rektörlük devir teslimi yapıldı
18 Temmuz 2018 21:07		 BM'den OHAL açıklaması
18 Temmuz 2018 20:54
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Oktay istifa etti
18 Temmuz 2018 20:24		 CHP'den 'dizayn edilen parti olmayız' açıklaması
18 Temmuz 2018 20:14
Bakan Pakdemirli: Fiyatlar üreticimizi memnun ediyor
18 Temmuz 2018 19:56		 Türkiye 'tutun kontrolu alanında lider ulke'
18 Temmuz 2018 19:50
Kazada ölen astsubay toprağa verildi
18 Temmuz 2018 19:35		 Borcunu yapılandıran kazanıyor
18 Temmuz 2018 19:08
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası
18 Temmuz 2018 18:56		 Yıldırım'dan 'bedelli askerlik açıklaması
18 Temmuz 2018 18:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
Tüm sağlık personeline 60 gün yıpranma hakkı
TBMM'ye sunulan Torba Kanun teklifinin tam metni
Bedelli askerlik sonrası araba satışı patladı
3600 ek gösterge düzenlemesi çıkmadığı için kimse emekli olmuyor
Bedelli askerlik düzenlemesine dair Resmi Kanun teklifinin tam metni... Sadece memurlar.net'te
Bedelli askerliğe gidecek olan çalışanın durumu belli oldu
MEB Bakanı Ziya SELÇUK'u Bekleyen Sorunlar-1
28 günlük bedelli askerliğe gidecek memurun durumu ne olacak?
Destici: Bedelli rakamını adil bulmuyoruz
Liselere giriş sistemi sil baştan yenileniyor iddiası
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
işi inada bindirmek 2
sorumluluk 1
küfüre karşıyız 3
Adaptör ısındığı için atarisiyle oynatmayan çocuk 2
yal 1
Augenblick 1
Metinalkan 2
Ekonomik bunalım 1
golden state warriors 1
kuvvetler ayrılığı 3
SON İLANLAR
Kaçkar İtfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Beyşehir Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kulu Belediyesi İşçi Alım İlanı
İstanbul Vakıflar Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
İstanbul Vakıflar Böl. Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Tarım Kredi Kooperatifleri Kontrolör Yardımcısı Alım İlanı
Sağlık Bakanlığı Başasistanlık Sınav İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam