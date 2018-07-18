1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tokat'ta kaybolan küçük kız 9'uncu günde de bulunamadı

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ın bulunması için başlatılan çalışmalara havanın kararmasının ardından ara verildi.
18 Temmuz 2018 21:47
Yazdır
Tokat'ta kaybolan küçük kız 9'uncu günde de bulunamadı

Yenisu köyünün yaylasında babaannesi Sati Atış'ın 10 Temmuz'da hayvanları suya götürürken evde bıraktığı, döndüğünde kaybolduğu belirlenen Evrim Atış'ın bulunması için başlatılan arama çalışmaları gün boyu devam etti.

Çalışmalar kapsamında Jandarma Arama Kurtarma ekipleri köy mezarlığı ile Yazıtepe barajı ve yakınlarını, AFAD ekipleri Yenisu köyü ve köye yakın ormanlık alanları taradı.

Çalışmalardan sonuç alınamadı.

Havanın kararmasıyla çalışmalara ara verildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 424 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Zift dolu çukura düşen köpek öldü
18 Temmuz 2018 22:32		 'Türkiye ve Zeki Müren aşığıyım'
18 Temmuz 2018 22:28
Yörüklerin elektriği güneş enerjisinden
18 Temmuz 2018 22:20		 Nesilden nesile ahşap tekne imalatı
18 Temmuz 2018 22:13
'Atlara bir kere dokununca bir daha kopamazsınız'
18 Temmuz 2018 22:00		 Bu et, 2021'de restoranlardaki yerini alabilir
18 Temmuz 2018 21:57
Türkiye'nin 3. büyük hastanesinin mimarisine kadın eli değdi
18 Temmuz 2018 21:40		 Başpehlivan Orhan Okulu'ya coşkulu karşılama
18 Temmuz 2018 21:10
Muğla'da 30 bin lira ücretle bölgeyi tanıtacak
18 Temmuz 2018 20:57		 Tatilciler neye uğradığına şaşırdı!
18 Temmuz 2018 20:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
Tüm sağlık personeline 60 gün yıpranma hakkı
TBMM'ye sunulan Torba Kanun teklifinin tam metni
Bedelli askerlik sonrası araba satışı patladı
3600 ek gösterge düzenlemesi çıkmadığı için kimse emekli olmuyor
Bedelli askerlik düzenlemesine dair Resmi Kanun teklifinin tam metni... Sadece memurlar.net'te
Bedelli askerliğe gidecek olan çalışanın durumu belli oldu
MEB Bakanı Ziya SELÇUK'u Bekleyen Sorunlar-1
28 günlük bedelli askerliğe gidecek memurun durumu ne olacak?
Destici: Bedelli rakamını adil bulmuyoruz
Liselere giriş sistemi sil baştan yenileniyor iddiası
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
işi inada bindirmek 2
sorumluluk 1
küfüre karşıyız 3
Adaptör ısındığı için atarisiyle oynatmayan çocuk 2
yal 1
Augenblick 1
Metinalkan 2
Ekonomik bunalım 1
golden state warriors 1
kuvvetler ayrılığı 3
SON İLANLAR
Kaçkar İtfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Beyşehir Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kulu Belediyesi İşçi Alım İlanı
İstanbul Vakıflar Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
İstanbul Vakıflar Böl. Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Tarım Kredi Kooperatifleri Kontrolör Yardımcısı Alım İlanı
Sağlık Bakanlığı Başasistanlık Sınav İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam