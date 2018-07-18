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Balık yağı takviyesi kalp için sanıldığı kadar faydalı değil
Omega 3 içeren balık yağı takviyelerinin, kalbi sanıldığı gibi korumadığı bildirildi.
Omega 3 içeren balık yağı takviyelerinin, kalbi sanıldığı gibi korumadığı bildirildi.
BBC'nin haberine göre, sağlık alanında uzman kişilerin yanı sıra hastaların dahil olduğu bağımsız küresel ağ Cochrane'nin yaptığı araştırma, omega-3 takviyesi alan her bin kişiden sadece birinin bundan gerçek anlamda fayda sağladığını gösterdi.
Araştırmada, 100 binden fazla kişi üzerinde yapılan deneylerin sonuçları incelendi ve omega-3 takviyesinin kalp hastalığından koruduğuna ilişkin neredeyse yok denecek kadar az kanıt elde edildi.
Uzmanlar öte yandan yağlı balığın, sağlık için faydalı olduğuna işaret ederek, biri yağlı olmak üzere haftada iki kez balık tüketme önerisinde bulundu.
East Anglia Üniversitesinden Dr Lee Hooper, araştırmada uzun sürelerde incelenen binlerce kişinin bilgilerinin değerlendirmeye alındığına dikkati çekerek omega-3 takviyesinin kalbi koruyucu etkisine rastlamadıklarını söyledi.
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