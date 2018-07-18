1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Atlara bir kere dokununca bir daha kopamazsınız'

Atlarla 3 yaşında tanışan ve bir daha bu sevgisinden vazgeçmeyen Belaruslu Aleksandra Güdek, bir Türk iş adamı ile evlendikten sonra yerleştiği Samsun'da, Büyükşehir Belediyesi Atlı Spor Tesisleri'nde çocuklara da at sevgisini aşılamaya çalışıyor.
18 Temmuz 2018 22:00
Yazdır
'Atlara bir kere dokununca bir daha kopamazsınız'

Ülkesi Belarus'ta atlarla küçük yaşlarda ilgilenmeye başlayan 30 yaşındaki Aleksandra Güdek, evlendikten sonra yerleştiği Samsun'da da at sevgisinden vazgeçmedi.

Atlarla 3 yaşında tanışan ve bir daha ayrılmayan Aleksandra Güdek, sonraki yıllarda dresaj (at terbiyesi) eğitimi aldı. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra at sahibi olan Güdek, atlarla ilgilenmekten hiç vazgeçmedi.

Belarus'ta tanıştığı Türk iş adamı ile 5 yıl önce evlenen ve Samsun'a yerleşen Güdek, atı "Maestro"yu da ülkesinde bırakmadı.

Atı "Maestro"ya Samsun Büyükşehir Belediyesi Atlı Spor Tesisleri'nde bakan Güdek, gününün büyük bölümünü burada atıyla ilgilenerek geçiriyor.

Güdek, atıyla zaman geçirmesinin yanı sıra tesislere gelen çocuklara da gönüllü olarak at sevgisini aşılamaya çalışıyor.

Güdek: "Ata bir anne şefkati ile yaklaşıyorum"

Aleksandra Güdek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atlarla arasında çocukluktan başlayan bir dostluk bulunduğunu söyledi.

Bütün yaşantısını atlar üzerine kurduğunu dile getiren Güdek, atını da Belarus'tan Samsun'a getirdiğini, çocuklara at sevgisi aşılamaya çalıştığını vurguladı.

Gününü atlarla geçirdiğini dile getiren Güdek, "Atlara bir kere dokununca bir daha kopamıyorsunuz. Onların gözüne bir kez baktığınızda, ona bir kez dokunduğunuzda, onunla yol almaya başladığınızda hayatınız değişiyor. Atlar huzur, öz güven, sabır anlamına geliyor. Bir yaşam tarzı oluyor." ifadelerini kullandı.

Atının beslenmesinden tımarına, binilecek hale getirilmesine kadar her türlü işi tek başına yaptığını anlatan Güdek, "Ata bir anne şefkati ile yaklaşıyorum. Onlar yavrum gibi geliyor. Onların da bana yaklaşımı son derece yumuşak. Kadınların atçılıkla uğraşmasını çok istiyorum. Bununla ilgili de gayret gösteriyorum. At insanı rahatlatıyor, insandaki bütün stresi alıyor." dedi.

Güdek, at binmenin tüm vücudu çalıştıran bir spor olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çocuklarda kas ve kemik yapısını şekillendiren bir spor. Çünkü hareketli bir canlının üzerinde oturma, üzengiye basarak yapılan ritmik hareketlerle bacak, kalça, sırt kaslarına kadar pek çok kas çalışıyor. Çocuklar daha hızlı denge öğreniyor. En önemli unsurlardan biri de doğru oturuş. At üstünde dik durmak, duruş bozukluklarını da düzelten bir durum. Bu nedenle çevremdeki bütün çocukların atlarla tanışmasını, ilgilenmesini istiyorum."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 414 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Zift dolu çukura düşen köpek öldü
18 Temmuz 2018 22:32		 'Türkiye ve Zeki Müren aşığıyım'
18 Temmuz 2018 22:28
Yörüklerin elektriği güneş enerjisinden
18 Temmuz 2018 22:20		 Nesilden nesile ahşap tekne imalatı
18 Temmuz 2018 22:13
Bu et, 2021'de restoranlardaki yerini alabilir
18 Temmuz 2018 21:57		 Tokat'ta kaybolan küçük kız 9'uncu günde de bulunamadı
18 Temmuz 2018 21:47
Türkiye'nin 3. büyük hastanesinin mimarisine kadın eli değdi
18 Temmuz 2018 21:40		 Başpehlivan Orhan Okulu'ya coşkulu karşılama
18 Temmuz 2018 21:10
Muğla'da 30 bin lira ücretle bölgeyi tanıtacak
18 Temmuz 2018 20:57		 Tatilciler neye uğradığına şaşırdı!
18 Temmuz 2018 20:41
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
Tüm sağlık personeline 60 gün yıpranma hakkı
TBMM'ye sunulan Torba Kanun teklifinin tam metni
Bedelli askerlik sonrası araba satışı patladı
3600 ek gösterge düzenlemesi çıkmadığı için kimse emekli olmuyor
Bedelli askerlik düzenlemesine dair Resmi Kanun teklifinin tam metni... Sadece memurlar.net'te
Bedelli askerliğe gidecek olan çalışanın durumu belli oldu
MEB Bakanı Ziya SELÇUK'u Bekleyen Sorunlar-1
28 günlük bedelli askerliğe gidecek memurun durumu ne olacak?
Destici: Bedelli rakamını adil bulmuyoruz
Liselere giriş sistemi sil baştan yenileniyor iddiası
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
işi inada bindirmek 2
sorumluluk 1
küfüre karşıyız 3
Adaptör ısındığı için atarisiyle oynatmayan çocuk 2
yal 1
Augenblick 1
Metinalkan 2
Ekonomik bunalım 1
golden state warriors 1
kuvvetler ayrılığı 3
SON İLANLAR
Kaçkar İtfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Beyşehir Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kulu Belediyesi İşçi Alım İlanı
İstanbul Vakıflar Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
İstanbul Vakıflar Böl. Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Tarım Kredi Kooperatifleri Kontrolör Yardımcısı Alım İlanı
Sağlık Bakanlığı Başasistanlık Sınav İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam