1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Başkent'te feci kaza: 3 ölü, 6 yaralı

Ankara-Bolu karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
18 Temmuz 2018 22:07
Yazdır
Başkent'te feci kaza: 3 ölü, 6 yaralı

Kızılcahamam ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Ankara-Bolu karayolu üzerinden Ankara istikametinde seyir halinde olan 06 LZ 474 plakalı otomobil, Çeştepe mevkiinde yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda henüz plakalı belirlenemeyen başka bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle taklalar atmaya başlayan 06 LZ 474 plakalı otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Feci kaza nedeniyle 2 araçta bulunan 3'ü ağır 6 kişi yaralanırken, bazı kazazedeler araç içinde sıkıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, noktaya çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kaza yerinde yaralıları kurtarmak için işe koyulan ekipler, adeta zamana karşı yarış başlattı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu kurtarılan kazazedelerden 2'sinin sıkışarak can verdiği anlaşıldı. Yaralı halde kurtarılan 7 kişi ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Kızılcahamam ve Ankara'daki hastanelere sevk edildi. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan 1 kişinin daha yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Feci kaza nedeniyle araçlardan kopan parçalar yol üzerine saçıldı. Başka kazaların yaşanmasına engel olmak için trafik polislerince yolda işaretleme yapılırken, trafik yaklaşık 2 saatliğine kontrollü olarak sağlandı. Hayatını kaybeden kazazedelerin bedenleri, belediyeye ait cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

Kaza hakkında soruşturma sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 2,060 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
6 gündür kayıp olan şoförün kazada öldüğü ortaya çıktı
18 Temmuz 2018 22:36		 Kaçan şüphelinin yakınları polise saldırdı
18 Temmuz 2018 20:50
Gölette kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
18 Temmuz 2018 20:47		 Arabanın içinde dehşeti yaşadı!
18 Temmuz 2018 20:34
Kıbrıs açıklarında facia!
18 Temmuz 2018 20:29		 Beykoz'da bahçe duvarı çöktü: 1 ölü, 1 yaralı
18 Temmuz 2018 20:11
Ankara Üniversitesi'nde intihar girişimi
18 Temmuz 2018 18:02		 Patlayan klima evi savaş alanına çevirdi
18 Temmuz 2018 17:17
Şanlıurfa'da darbedilen doktorun durumu iyi
18 Temmuz 2018 16:46		 Komşularını av tüfeğiyle yaralayıp intihar etti
18 Temmuz 2018 16:10
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
Tüm sağlık personeline 60 gün yıpranma hakkı
TBMM'ye sunulan Torba Kanun teklifinin tam metni
Bedelli askerlik sonrası araba satışı patladı
3600 ek gösterge düzenlemesi çıkmadığı için kimse emekli olmuyor
Bedelli askerlik düzenlemesine dair Resmi Kanun teklifinin tam metni... Sadece memurlar.net'te
Bedelli askerliğe gidecek olan çalışanın durumu belli oldu
MEB Bakanı Ziya SELÇUK'u Bekleyen Sorunlar-1
28 günlük bedelli askerliğe gidecek memurun durumu ne olacak?
Destici: Bedelli rakamını adil bulmuyoruz
Liselere giriş sistemi sil baştan yenileniyor iddiası
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
işi inada bindirmek 2
sorumluluk 1
küfüre karşıyız 3
Adaptör ısındığı için atarisiyle oynatmayan çocuk 2
yal 1
Augenblick 1
Metinalkan 2
Ekonomik bunalım 1
golden state warriors 1
kuvvetler ayrılığı 3
SON İLANLAR
Kaçkar İtfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Beyşehir Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kulu Belediyesi İşçi Alım İlanı
İstanbul Vakıflar Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
İstanbul Vakıflar Böl. Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Tarım Kredi Kooperatifleri Kontrolör Yardımcısı Alım İlanı
Sağlık Bakanlığı Başasistanlık Sınav İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam