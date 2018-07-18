'Türkiye ve Zeki Müren aşığıyım'

Vehbi Koç gibi çok sayıda ünlü insana özel tasarım takı yapan ve Balat'ta yaşayan Kirkor Ayaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarım asırdır "sadekar", "ahşap oyma" ve "kılıç tamiri" gibi farklı sanat alanlarıyla ilgilendiğine dikkati çekerek, Kapalıçarşı'dan taşındığı Balat'ın kendisine huzur verdiğini ve sanat çalışmalarını olumlu yönde beslediğini söyledi.

Ayaz, yeni neslin, el sanatlarına karşı ilgisizliğinden şikayet ederek, 1971'de Kapalıçarşı'da değerli taşların yüzük, kolye ve küpe gibi aksesuar olarak kullanılması için yapılan çerçeveye verilen "sadekar" sanatını öğrenip, icra ettiği çarşının gürültüsünden kaçarak, 3 yıl önce Balat'a taşındığını anlattı.

Balat'ın tarihi dokusundan etkilendiğini belirten Ayaz, Balat'a hala hakim olan aile yapısını sevdiğini dile getirerek, evini ve dükkanını taşıdığı semtin, yaratıcılığını arttırdığını ve huzur verdiğini ifade etti.

Eski İstanbul günlerini hasretle anlatan 1954 doğumlu Ayaz, "İstanbul doğumluyum ama atalarımız çok eskiden Samsun'da yaşamış, biz Ermeni asıllıyız. 12 yaşında Kapalıçarşı'da kuyumcu ustamın yanında çırak olarak başladım. 23-24 yaşında da ağaçları yontarak şekil vermeye başladım, sonra da kılıç ve kın tamiri yaptım." diye konuştu.

Ayaz, çocukluğundan itibaren tamir işlerine meraklı olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kılıçlara acayip merakım vardı. Kılıçların, gladyoların hangi dönemde ve nasıl yapıldığını çok merak ederdim. Savaş aletlerine çocukluğumdan beri merakım olduğu için tamiratına başladım ondan sonra çevremden devamlı kılıç, gladyo, bıçak gelmeye başladı. Sonra bir baktım, bizim işten daha iyi, böylece o alana yöneldim. Mücevherden, kılıç tamirine geçmekte de hiç zorlanmadım, benim için çok iyi oldu diyebilirim. Bugünlerde de Blachernae Sarayı'nın bahçesinde gezerken bulduğum ve çok eski olduğunu tahmin ettiğim gladyoyu tamir ediyorum."

"Zeki Müren, çok güzel, misafirperver ve bir numara insandı"

Ayaz, Türk Sanat Müziği'nin, ruhunu dinlendirdiği için sürekli dinlediğini söyleyerek, "Her türlü müziği dinlerim ama bilhassa Türkiye'nin, Türk Sanat Müziği'nin, Zeki Müren'in aşığı ve manyağıyım. En çok sevdiğim sanatçı ise Zeki Müren'dir." dedi.

Zeki Müren ile sıkı bir dostluk ve arkadaşlık bağı olduğunu anlatan Ayaz, şöyle devam etti:

"Zeki Müren benim hayranı olduğum 'en kötü' dediği şarkılarına bile bayıldığım biridir. Rahmetli Zeki Bey, düğünüme gelen bir insandır. O, rahmetli anamı çok severdi, anacığıma aşıktı, 'Anacım, bana bir yemek yapmadın, mantı yapmadın, yemeklerinden bir kere bile yiyemedik' diye anacığımı kızdırırdı. Onunla ilgili yaşadığım yüzlerce anım vardır. Mesela şimdi aklıma gelen birini anlatayım, evlendiğimde Zeki Beyin evine, Bodrum'a balayına gittik. Zeki Bey evde yoktu, o günlerde şimdiki gibi cep telefonu falan da olmadığı için oradakilerle haber saldım. 'Sarıoğlan gelmiş, bahçenizde oturuyor diye söyleyin...' diyerek haber gönderdim. 20 dakika içinde kan-ter içinde koşa koşa geldi rahmetli, 'Lan imansız, madem buraya gelicen niye bana haber vermiyorsun? Geç eve otur, bu saate kadar dışarıda oturmuşsun...' diye çok kızdı. Biz de olsun dedik, o gün çok güzel bir gündü. Orada tam 3 gün kaldık. Çok güzel, misafirperver ve bir numara bir insandı. Yalnız ev sahipliği değil, size bir bardak su verişi bile farklı, çok aşırı nahif ve kibar bir insandı. Normal hayatta küfürbaz bir yanı da vardı ama nahiflikte de üstüne yoktu, yani bir numara, kişiliğiyle en üst seviye olan biriydi."

"Türkiye'nin her şeyini çok seviyorum"

Ermeni asıllı olduğunu hatırlatarak, Türkiye sevgisi nedeniyle başka bir ülkeye gitmeyi hiç bir zaman düşünmediğini söyleyen Ayaz, şunları söyledi:

"İnsanların neye inandığı hiç fark etmez. Arkadaşlarıma dikkat ediyorum, 100 tane arkadaşımdan 90'ı Müslüman çocuğuydu ve o arkadaşlarım bizim evden dışarı çıkmazlardı. Şimdi bakıyorum, 'Falanca kişi şuradan gelmiş, buradan gelmiş' diyenler var. Bize ne kardeşim? Karşındaki insan mı, değil mi? Karşımızdakinin insanlığına bakıp, insansa, insan gibi değer vermemiz lazım."

Ayaz, Türkiye'den ayrılmak için farklı fırsatların doğduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"1979 senesinde Green Card'ım geldi, 'Ben gitmiyorum' dedim, gitmem çünkü Türkiye'nin her şeyini çok seviyorum. Mesela buranın toprağını-taşını, üstüm-başım çamur olsa, o çamurdan bile zevk alırım. Günümüz gençlerine de söylemek istediğim de bir şey var... Onların kanaatimce biraz daha kendilerini, kendi arkadaşları konusunda tutucu olmaları gerektiğini düşünüyorum yani arkadaşlarını ve birbirlerini çok sevsinler. Birbirimizi çok seversek, başka bir şey istemez zaten... Çünkü bu ülke güzel, bu güzelliğin içinde birbirimizi niye bozalım?"