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Amazon'un piyasa değeri 900 milyar doları aştı

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un hisseleri bugün şirket tarihinde ilk defa 900 milyar doların üzerine tırmandı.
18 Temmuz 2018 22:48
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Amazon'un piyasa değeri 900 milyar doları aştı

AA muhabirinin derlediği verilere göre, New York borsasında dünü 1,843 dolardan tamamlayan Amazon hisseleri, bugün yüzde 0,8 artışla 1,858 dolara kadar yükseldi.

Bu sonuçla firmanın piyasa değeri bugün 7 milyar dolar artışla 902 milyar dolara ulaşmış oldu.

Ayrıca Amazon'un hisseleri 8 işlem günü üst üste şirket tarihindeki en yüksek seviyeye ulaşarak rekor kırdı.

Böylece ABD'nin en değerli ikinci firması olan Amazon, 935 milyar dolarlık piyasa değerine sahip Apple ile arasındaki farkı daha da azalttı.

Salı günü serveti 150 milyar doları aşan ve dünyanın en zengin kişisi konumunda bulunan Amazon'un kurucusu ve Üst Yöneticisi Jeff Bezos'un serveti de bugün 152 milyar dolara yaklaştı.

- "Prime Day"de 100 milyondan fazla ürün satıldı

Amazon, ayrıca her yıl "Prime" üyelerine milyonlarca ürünü büyük indirimlerle sunduğu "Prime Day"de bu sene rekorlar kırıldığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, pazartesi günü başlayarak dün gece sona eren ve 36 saat süren bu seneki "Prime Day"de dünya genelindeki "Prime" üyelerinin 100 milyondan fazla ürün satın aldığı belirtildi.

Açıklamada, oyuncak, güzellik ürünleri, kişisel bilgisayar ve aksesuarlar, giyim ve mutfak ürünleri kategorilerinin her birinde ise 5 milyondan fazla ürünün satıldığı kaydedildi.

"Prime Day" boyunca dünya genelinde 17 farklı ülkede rekor sayıda "Prime" üyesinin Amazon üzerinden alışveriş yaptığı bilgisinin ifade edildiği açıklamada, 16 Temmuz'da şirket tarihinde bir günde en fazla kullanıcının yeni "Prime" üyesi olarak bu alanda da rekor kırıldığı vurgulandı.

Amazon, geçen yılki "Prime Day"de bir önceki yıla göre satışların yüzde 60, kullanıcı sayısının da yüzde 50 oranında artış gösterdiğini bildirmişti.

Şirket, nisan ayında, dünya genelindeki "Prime" üyesi kullanıcı sayısının 100 milyonu aştığını duyurmuştu.

Geçen yıl 30 saat süren "Prime Day"de yaklaşık 2,4 milyar dolarlık satış yapılırken, ABD'li analiz firması Coresight Research'e göre bu yıl satışların geçen yıla kıyasla yüzde 42 artarak 3,4 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.

Anadolu Ajansı
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