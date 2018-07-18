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Kılıçdaroğlu Ergene'de incelemelerde bulundu
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, konvoyunu tarihi Uzunköprü'nün girişinde durdurdu ve Ergene Nehri'nde incelemede bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kaynağı pırıl pırıl bir su ama burada akan su simsiyah. Canlı barındırmıyor içinde. Parlamentoda defalarca araştırma önergesi verdik Ergene'nin temizlenmesi için ama maalesef aynı siyah Ergene gerçeğiyle karşı karşıyayız." dedi.
Çorlu'daki ziyaretlerinin ardından Edirne'nin Uzunköprü ilçesine gelen Kılıçdaroğlu, tren kazasında hayatını kaybeden Melek Tuna, Ersen Gül, Sena Köse, Özge Nur ve Gülce Dikmen, Hakan ve Oğuz Arda Sel, İrfan Kurt, Ayşenur Başaran, Mavinur Tiflizden ve Ergün Kerpiç'in ailelerine taziye ziyaretinde bulundu, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Kılıçdaroğlu, konvoyunu tarihi Uzunköprü'nün girişinde durdurdu ve Ergene Nehri'nde incelemede bulundu.
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