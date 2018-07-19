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Yıpranma süresi düzenlemesi geçmişi kapsar mı?
TBMM'ye sunulan kanun teklifinde yer alan yıpranma payı süresi geçmiş dönemi kapsamayacak
TBMM'ye sunulan kanun teklifinde, 5510 sayılı Kanunun yıpranma sürelerini düzenleyen 40. maddesine ekleme yapılarak, sağlık çalışanlarına yılda 60 gün yıpranma payı verilmesi öngörülmüştür. Tıklayınız.
Ancak bu düzenlemenin geçmişe yönelik olarak uygulanabilmesi için, kanun teklifinde bir geçici madde düzenlemesi yer almamaktadır.
Bu nedenle, düzenlemenin yasalaşması durumunda, yıpranma süresi hakkı sadece yürürlüğe girdiği tarihten sonraki hizmet süreleri için uygulanacaktır. Yani düzenleme geçmiş süreleri kapsamamaktadır.
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