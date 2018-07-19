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19 Temmuz 2018'den önemli gündem başlıkları
19 Temmuz 2018 00:01
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19 Temmuz 2018'den önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1 - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Polis Akademisi Arnavutköy POMEM 21. Dönem Mezuniyet Töreni"ne katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- TBMM Adalet Komisyonunda terörle mücadele kapsamında yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak.

(TBMM/10.00)

EKONOMİ

1- TÜİK, haziran ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Haftalık Para ve Banka İstatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/14.30 )

3- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık tüketici kredileri ile kredi kartı harcamalarına ilişkin istatistikleri duyuracak.

(Ankara/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı davaya Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- İstanbul'da FETÖ kapsamında haklarında dava açılan iş adamları Mustafa ve Serdar Seyidoğlu'nun yargılanması İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.

(İstanbul/11.00)

- İzmir'de FETÖ'nün darbe girişimi davasında dosyası ayrılan 142 sanığın yargılanması devam edecek.

(İzmir/09.30)

- Sakarya'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin 86'sı tutuklu 222 sanığın yargılanması sürecek.

(Sakarya/09.30)

- Bolu'da FETÖ/PDY'nin "Emniyet yapılanması" kapsamında açılan davada 28'i tutuklu 71 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Bolu/10.00)

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi'nde 1. ön eleme turu rövanş maçları tamamlanacak. Kupada 2. ön eleme turunda Beşiktaş'ın rakibini belirleyecek eşleşmede Karadağ temsilcisi Titograd, Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı konuk edecek.

(Podgorica/21.30)

2- Fransa Bisiklet Turu 12. etapla devam ediyor.

3- Dünya Eskrim Şampiyonası Çin'de başlayacak.

(Wuxi)

4 - Almanya'daki 20 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek finalde ev sahibi ülke ile karşılaşacak.

(Chemnitz/21.15)
Anadolu Ajansı
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