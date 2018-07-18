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Gökçek: İnce'nin ekibi imzaları tamamladı
Melih Gökçek, sosyal medya hesabından Muharrem İnce'nin kurultay için imzaları topladığını "Hadi sana güle güle sevgili Kılıçdaroğlu" yazarak duyurdu.
Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından Muharrem İnce'nin kurultay için imzaları topladığını duyurdu. Gökçek, "Alper Taşdelenbile imza attı, Hadi sana güle güle sevgili Kılıçdaroğlu" dedi.
Melih Gökçek, "Sevgili CHP'liler, biliyorsunuz CHP'de önemli haberler ilk benden duyulur. Muharrem İnce imzaları tamamladı. Alper Taşdelen bile imza attı. Hadi sana güle güle Kılıçdaroğlu" paylaşımı yaptı.
İNCE'Cİ İSİMLER İMZALARLA KAMERA KARŞISINA GEÇECEK
"Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında olağanüstü kurultay talebiyle imza toplayan İnce'ye yakın parti içi muhalefetin 19 Haziran'da noter tasdikli imzalar ile kamera karşısına geçeceği iddiası gündemde.
Gökçek'in Twitter'daki paylaşımı şöyle:
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