1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gökçek: İnce'nin ekibi imzaları tamamladı

Melih Gökçek, sosyal medya hesabından Muharrem İnce'nin kurultay için imzaları topladığını "Hadi sana güle güle sevgili Kılıçdaroğlu" yazarak duyurdu.
18 Temmuz 2018 23:25
Yazdır
Gökçek: İnce'nin ekibi imzaları tamamladı

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından Muharrem İnce'nin kurultay için imzaları topladığını duyurdu. Gökçek, "Alper Taşdelenbile imza attı, Hadi sana güle güle sevgili Kılıçdaroğlu" dedi.

Melih Gökçek, "Sevgili CHP'liler, biliyorsunuz CHP'de önemli haberler ilk benden duyulur. Muharrem İnce imzaları tamamladı. Alper Taşdelen bile imza attı. Hadi sana güle güle Kılıçdaroğlu" paylaşımı yaptı.

İNCE'Cİ İSİMLER İMZALARLA KAMERA KARŞISINA GEÇECEK

"Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında olağanüstü kurultay talebiyle imza toplayan İnce'ye yakın parti içi muhalefetin 19 Haziran'da noter tasdikli imzalar ile kamera karşısına geçeceği iddiası gündemde.

Gökçek'in Twitter'daki paylaşımı şöyle:
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 6,396 defa okundu. 4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
19 Temmuz 2018'den önemli gündem başlıkları
19 Temmuz 2018 00:01		 OHAL, saat 24.00 itibariyle kalkıyor
18 Temmuz 2018 23:31
Kılıçdaroğlu Ergene'de incelemelerde bulundu
18 Temmuz 2018 22:55		 Kılıçdaroğlu'ndan 'Ergene Nehri' açıklaması
18 Temmuz 2018 21:44
MSKÜ'de rektörlük devir teslimi yapıldı
18 Temmuz 2018 21:07		 BM'den OHAL açıklaması
18 Temmuz 2018 20:54
Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Oktay istifa etti
18 Temmuz 2018 20:24		 CHP'den 'dizayn edilen parti olmayız' açıklaması
18 Temmuz 2018 20:14
Bakan Pakdemirli: Fiyatlar üreticimizi memnun ediyor
18 Temmuz 2018 19:56		 Türkiye 'tutun kontrolu alanında lider ulke'
18 Temmuz 2018 19:50
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
Teknik Eğitim mezunları 2018 mühendislik tamamlama eğitiminde en az 5000 kontenjan bekliyor
Yıpranma zammı, memurun derece ve kademesini de etkiler mi?
3 askeri hakim meslekten ihraç edildi!
19 Temmuz 2018'den önemli gündem başlıkları
Kırşehir'de trafik kazası: 3'ü ağır 4 yaralı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Nemanja Bjelica 1
transfer borsası 1
Ekonomik bunalım 2
hugo almeida 1
toplu iş sözleşmesi 4
Cazu 1
golden state warriors 1
matej mitrovic 1
itirafçı 4
bu nedir yaa dedirten 1
SON İLANLAR
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 4 Sözleşmeli Personel Alacak
Tarım Kredi Kooperatifleri 8 kontrolör yardımcısı alacak
Kaçkar İtfaiye Mezbahane ve Katı Atık Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Beyşehir Belediyesi İşçi Alım İlanı
Kulu Belediyesi İşçi Alım İlanı
İstanbul Vakıflar Böl. Müd. Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
İstanbul Vakıflar Böl. Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Tarım Kredi Kooperatifleri Kontrolör Yardımcısı Alım İlanı
Sağlık Bakanlığı Başasistanlık Sınav İlanı
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam