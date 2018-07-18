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OHAL, saat 24.00 itibariyle kalkıyor
15 Temmuz 2016'da başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişimi sonrası 20 Temmuz 2016'da ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) 7 kez uzatıldıktan sonra bu gece yarısı sona eriyor.
FETÖ darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL, 730 gün sonra kalkıyor. OHAL sürecinde, otuzun üzerinde KHK çıkarıldı. KHK'lar ile askeri okulların kapatılması, kamu personelin ihracı gibi pek çok konuda düzenleme yapıldı. İhraçlar dahil tüm KHK'lar Meclis'te, kanunlaştı.
OHAL'İN YERİNE YENİ BİR DÜZENLEME HAZIRLANDI
2 yılın ardından AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, "OHAL, 18 Temmuz'da nihayete eriyor" açıklamasında bulundu. Bu açıklamaların ardından da yeni bir yasa teklifi hazırlandı.
"Türkiye'de hala terör tehlikesinin bulunuyor, bu nedenle terörle mücadelenin zafiyete uğramaması için OHAL döneminde yapılan bazı düzenlemeler yasa haline getirilecek" açıklamalarının ardından Meclis Başkanlığı'na bir taslak sunuldu.
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