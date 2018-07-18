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Kırşehir'de trafik kazası: 3'ü ağır 4 yaralı
Kırşehir'in Kaman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.
Kaman çevre yolunda seyreden Okay Piri (43) idaresindeki 40 KG 175 plakalı araç ile Nazım Oran'ın (26) kullandığı 06 YFP 48 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile Çağdaş Liv (25) ve Ahmet Arslan (24) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Oran, Liv ve Arslan'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, kısa bir süre sonra yeniden ulaşıma açıldı.
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