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Kavgadan dolayı atılan memur, BİM'de davayı kazandı
Bir posta dağıtıcısı ile kavga eden ve darp nedeniyle memurluktan çıkarılan kişiyle ilgili olarak Ankara Bölge İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.
2015 yılında bir icra müdürlüğünde yaşanan olayda, zabıt katibi, posta dağıtıcısıyla tebligat kağıtlarının alınmasından dolayı tartışmış ve olay kavgaya dönüşmüştür.
Kavga sırasında posta dağıtıcısı zabıt katibinin parmağını ısırmış, zabıt katibi de posta dağıtıcısının parmağını kırmıştır.
Olay sonrasında zabıt katibine 3 günlük, posta dağıtıcına ise 21 günlük rapor verilmiştir.
Açılan soruşturmada ise zabıt katibine 657 sayılı Kanunun 125/E-f bendinde yer alan "amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak" filini işlediği gerekçesiyle memurluktan çıkarma cezası verilmiş daha önce de bir uyarı cezası bulunduğu için cezasında indirim uygulanmamıştır.
Cezanın iptali istemiyle açılan davada, idare mahkemesi talebi reddetmiştir. Bölge İdare mahkemesi ise kavgayı ilk olarak kimin başlatmış olduğunun beli olmaması, ceza dosyasında bu konuda net bir tespit yapılamamış olması nedeniyle, verilen disiplin cezasının iptaline karar vermiştir.
İŞTE MAHKEME KARARI
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