1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kavgadan dolayı atılan memur, BİM'de davayı kazandı

Bir posta dağıtıcısı ile kavga eden ve darp nedeniyle memurluktan çıkarılan kişiyle ilgili olarak Ankara Bölge İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.
24 Temmuz 2018 14:04
Yazdır
Kavgadan dolayı atılan memur, BİM'de davayı kazandı

2015 yılında bir icra müdürlüğünde yaşanan olayda, zabıt katibi, posta dağıtıcısıyla tebligat kağıtlarının alınmasından dolayı tartışmış ve olay kavgaya dönüşmüştür.

Kavga sırasında posta dağıtıcısı zabıt katibinin parmağını ısırmış, zabıt katibi de posta dağıtıcısının parmağını kırmıştır.

Olay sonrasında zabıt katibine 3 günlük, posta dağıtıcına ise 21 günlük rapor verilmiştir.

Açılan soruşturmada ise zabıt katibine 657 sayılı Kanunun 125/E-f bendinde yer alan "amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunmak" filini işlediği gerekçesiyle memurluktan çıkarma cezası verilmiş daha önce de bir uyarı cezası bulunduğu için cezasında indirim uygulanmamıştır.

Cezanın iptali istemiyle açılan davada, idare mahkemesi talebi reddetmiştir. Bölge İdare mahkemesi ise kavgayı ilk olarak kimin başlatmış olduğunun beli olmaması, ceza dosyasında bu konuda net bir tespit yapılamamış olması nedeniyle, verilen disiplin cezasının iptaline karar vermiştir.

İŞTE MAHKEME KARARI
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 21,370 defa okundu. 5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İdare Mahkemesi, morbeyin mağdurunun açtığı davada, idareyi haklı buldu
24 Temmuz 2018 00:05		 Facebook'tan yapılan paylaşıma disiplin cezasına iptal kararı
04 Temmuz 2018 00:05
Görevli olmasına rağmen bayram tatilinde göreve gelmeyen memura verilen disiplin cezasına iptal kararı
12 Haziran 2018 10:04		 Daire Başkanları, önceki bir görevi esnasındaki fiilleri gerekçe gösterilerek görevinden alınabilir mi?
19 Nisan 2018 14:04
Disiplin soruşturması kapsamında gönderilen savunma davetiyesi neleri içermelidir?
16 Nisan 2018 00:03		 Takipsizlik kararına rağmen, Genel Müdür yardımcısı görevine dönemedi
10 Nisan 2018 11:44
Basına bilgi verdiği iddiasıyla verilen cezaya iptal kararı
05 Nisan 2018 20:20		 İlçe milli eğitim müdürünün yetkisiz imza atmadığı mahkemece onaylandı
15 Mart 2018 00:04
Akıl sağlığından şüphe edilen bir öğretmenle ilgili nasıl işlem tesis edilmeli?
19 Şubat 2018 10:35		 Danıştay: Başbakan'a hakaret için memurluktan çıkarılma cezası verilmesi ağır bir ceza
28 Ocak 2018 16:52
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2018 KPSS'de verilen süre, sınav sorularını çözmek için yetti mi?
ÇOK OKUNANLAR
Sana hakkımı helal etmiyorum MEB!
Ek göstergeyi bekleyenler dikkat
50 bin 314 öğretmen adayı tercihte bulunmuş
İdare Mahkemesi, morbeyin mağdurunun açtığı davada, idareyi haklı buldu
Strateji ve Bütçe ile İletişim Başkanlıkları kuruldu
Akar: Bedellide temel eğitim süresi değişebilir
20 bin Öğretmen ataması yapıldı
Çok sayıda aday, DGS'de 0,5 ham puana takılacak
'Baştan ölü doğmuştu cenazesi kaldırılıyor'
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
boş boş bakmak 1
ice man 3
şampiyonlar ligi görünümlü uefa avrupa ligi grubu 1
Dr.Mazlum Işık 1
atatürk'e hakaret eden kadın 4
sıkılmak 1
Sherlock Holmes 2
trump'ın iran'ı tehdit etmesi 2
paranoyak 1
Bir yazar seçmek 1
SON İLANLAR
Konya Doğanhisar SYDV Personel Alım İlanı
Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı
Lice Belediyesi Peyzaj Mimarı Alım İlanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Akademik Personel Alım ilanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Akademik Personel Alım ilanı
İskenderun Teknik Üniversitesi Akademik Personel Alım ilanı
Yalova Üniversitesi doktor öğretim üyesi alacak
Kayseri Polisevi İşçi Alım İlanı
Sinanpaşa Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam