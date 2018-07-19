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3 askeri hakim meslekten ihraç edildi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeri Hakimler OHAL Komisyonu'nun kararı ile 3 askeri hakim subay meslekten ihraç edildi.
19 Temmuz 2018 00:25
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3 askeri hakim meslekten ihraç edildi!

Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Savunma Bakanlığı kararına göre, MSB Askeri Hakimler OHAL Komisyonunca Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli HV. HAK. BNB. Bayram Ayazama ile HV. HAK. BNB. Özkan Doğdu ve Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli HAK. TĞM. Mehmet Öztürün'ün FETÖ/PYD silahlı terör örgütü ile irtibat veya iltisakları bulunduğu değerlendirilerek 6749 sayılı Kanun'un 3.(1). maddesi gereğince meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verildi.

Kararda Komisyonun değerlendirmesinde bulunan diğer hakimler hakkındaki incelemelerin devam edeceği bildirildi.
İhlas Haber Ajansı
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