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OHAL dönemi 01.00 itibariyle son buldu

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişiminin ardından ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) uygulaması saat 01.00 itibariyle son buldu.
19 Temmuz 2018 03:16
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OHAL dönemi 01.00 itibariyle son buldu

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişiminin ardından ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) uygulaması saat 01.00 itibariyle son buldu.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişiminin ardından toplanan Bakanlar Kurulunca, 21 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL uygulaması, bugün saat 01.00 itibariyle son buldu.

3 aylık dönemi kapsayan ve 7 kez tekrar eden OHAL sürecinde, yalnızca FETÖ değil, PKK, DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı da daha etkin mücadele sürdürüldü. Bu kapsamda terör örgütleriyle veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin birliğine ve bütünlüğüne tehdit oluşturduğu değerlendirilen yapılarla irtibatı olduğu değerlendirilen on binlerce kamu çalışanı meslekten ihraç edilirken, onlarca dernek, gazete ve radyo, televizyon kanalı kapatıldı.
İhlas Haber Ajansı
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