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'Adnan Oktar' grubuna yönelik soruşturmada 30 tutuklama

"Adnan Oktar" grubuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle sevk edilen 30 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmalarına karar verildi.
19 Temmuz 2018 04:23
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'Adnan Oktar' grubuna yönelik soruşturmada 30 tutuklama

"Adnan Oktar" grubuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle sevk edilen 30 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmalarına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma doğrultusunda gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 176 şüpheliden, 30'nun hakimlik işlemleri sona erdi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, ifadesini aldığı 30 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Aralarında Adnan Oktar ve örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 146 şüphelinin hakimlik işlemleri ise sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
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