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OHAL'de FETÖ'ye ağır darbe vuruldu

OHAL kapsamında son 2 yılda yayımlanan KHK'larla 125 bin 800 FETÖ'cü kamudan ihraç edildi. 446 bin kişi hakkında adli işlem yapılırken bu kişilerden 33 bin 308'i de tutuklandı
19 Temmuz 2018 06:10
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OHAL'de FETÖ'ye ağır darbe vuruldu

İki yıl önce başlayan ve 3'er ay arayla 7 kez uzatılan OHAL dün gece sona erdi. OHAL kapsamında yayımlanan KHK'larla 125 bin 800 FETÖ'cü ihraç edildi.

2 YILDA 32 KHK...

20 Temmuz 2016'da ilan edilen ve dün 24.00 itibariyle sona eren OHAL kapsamında toplam 32 adet Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayımlandı. Bu KHK'larla devlet kurumlarında yuvalanmış FETÖ, PKK ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı olduğu düşünülen 131 bin 922 kişi hakkında tedbir alındı. 125 bin 800 kişi de meslekten ihraç edildi.

İhraç edilenlerin itiraz edebilmeleri için oluşturulan OHAL İnceleme Komisyonu'na da 108 bin 905 başvuru yapıldı. Komisyon 25 bin başvuru hakkında karar verirken, 83 bin 905 dosyanın incelemesi ise sürüyor. Bin 540 başvuru dosyası da komisyon tarafından kabul edilerek işe dönüşleri için yargı yolları açıldı. OHAL döneminde 446 bin kişi hakkında adli işlem yapılırken, bunlardan 33 bin 308'i FETÖ üyeliğinden tutuklandı.

EN ÇOK İHRAÇ İÇİŞLERİ'NDE...

OHAL kapsamındaki KHK'larla yasadışı faaliyet gösterdiği tespit edilen; 64 eğitim kurumu, 15 özel üniversite, 360 kurs ve etüd merkezi, 847 öğrenci yurdu, bin 149 dernek, 47 özel sağlık merkezi, 29 sendika kuruluşu, 145 vakıf ve 174 medya kuruluşu kapatıldı. Kapatılan yayın kuruluşlarından 70'ini gazeteler, 33'ünü TV'ler, 34'ünü de radyolar oluşturdu. 99 belediyeye de kayyum atandı.

OHAL döneminde en fazla ihraç 41 bin 797 kişi ile Emniyet ve Jandarma da dahil olmak üzere İçişleri Bakanlığı'nda yaşandı. Bu süreçte TSK'da ise 14 bin 633 ihraç gerçekleşti.

AHMET TOPAL

Sabah
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