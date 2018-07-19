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Adnan Oktar tutuklandı

Örgüt kurma, çocuğa cinsel istismar suçlarının da aralarında bulunduğu 7 ayrı suçtan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen Adnan Oktar tutuklandı
19 Temmuz 2018 06:38
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Adnan Oktar tutuklandı

Adnan Oktar örgütüne yönelik operasyonda, Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 176 kişi örgüt kurma, çocuğa cinsel istismar suçlarının da aralarında bulunduğu 7 ayrı suçtan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Yaklaşık yarım saat hakim karşısında ifade veren Oktar, suçlamaların hisevk edilenul etmedi.

38 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmaya sevk edilen 176 şüpheliden 38'inin tutuklanmasına, 2 şüphelinin de adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile geçtiğimiz Çarşamba günü 5 ilde Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 187 kişiden 183'ü emniyet işlemlerinin ardından iki ayrı grup halinde adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 183 şüpheliden Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 176'sı, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Çocukların cinsel istismarı", "Cinsel saldırı" suçlarının da aralarında bulunduğu çeşitli suçlardan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, sorgusunu bitirdiği 40 şüpheliden 38'inin tutuklanmasına karar verirken, 2 şüpheliyi de adli kontrol tedbiri ile serbest bıraktı. Adnan Oktar'ın da aralarında 136 şüphelinin mahkemedeki sorgusu sürüyor.
Anadolu Ajansı
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