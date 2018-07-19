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Teröristleri tedaviden 10 yıl hapsi isteniyor

Gümüşhane'de öldürülen terörist Yakışır'ın cenazesine katılan HDP milletvekili Remziye Tosun'un Sur'daki hendek eylemlerinde yaralanan teröristleri tedavi ettiği öğrenildi. Tosun'un 10 yıla kadar hapsi isteniyor
19 Temmuz 2018 07:35
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Teröristleri tedaviden 10 yıl hapsi isteniyor

Trabzon Maçka'da 2017'de 16 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden terör örgütü PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu Mehmet Yakışır Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde öldürülmüştü. Terörist Yakışır'ın Diyarbakır'daki cenaze törenine katıldıkları için 24 Haziran'da HDP'den milletvekili seçilen Musa Farisoğulları ile Remziye Tosun hakkında soruşturma başlatılmıştı. Vekillerden Tosun'un Sur'da hendek kazan ve güvenlik güçleriyle çatışmaya giren teröristleri evinde barındırdığı ortaya çıktı. Valiliğin çağrılarına rağmen Sur'daki evinden operasyonun bittiği güne kadar çıkmayan Tosun'un, yaralı teröristleri de hastane olarak kullanılan bir evde tedavi ettiği öğrenildi.

EŞİ TERÖRDEN TUTUKLU

Sur'da güvenlik güçlerine teslim olan 7 terörist ile bir gizli tanık Tosun'u fotoğrafından teşhis ederek kendilerini tedavi ettiklerini anlattı. Terörist Mehmet Salih Ateş, Tosun'un, biri 4, diğeri 12 yaşında 2 kızının olduğunu, eşinin terör suçundan cezaevinde bulunduğunu anlatarak, "Doktor kod adlı Bedri Oğuz ile birlikte, yaralı teröristlerin tedavilerini, ilaç ve tıbbi malzemenin depolandığı bir evde, üstelik çocukların gözleri önünde yaptılar" dedi. Yaralı yakalanan Deniz Ataş ise "Benim tedavimi Remziye Tosun ile Doktor kod adlı Bedri Oğuz birlikte yaptı" derken, yine yaralı yakalanan Mehmet Çoreşoğlu, "Tank atışı sonucu yaralandım. Tedavimi Remziye Tosun yaptı" dedi. Mehmet Salih Pasin'de, Tosun'un, yaralı teröristleri tedavi ettiğini doğrulayarak, "Ayrıca, Sur'da silahlı nöbet tutan ve güvenlik güçleriyle çatışan örgüt mensuplarına ekmek yaparak yemek hazırlıyordu" dedi. Yusuf Boz ise, "Remziye Tosun, hasta bakıcı gibi teröristlerin tedavi sürecine katılıyordu" dedi.

DOKTOR DA DOĞRULADI

Yaralı teröristleri tedavi eden ve daha sonra güvenlik güçlerine teslim Doktor kod adlı Oğuz da, "Benim yaralıları tedavi ettiğim hastane olarak kullanılan binaya gelip, sağlık işlerinden anladığını ve PKK'lıların tedavilerine yardımcı olabileceğini söyledi. Bende yaralı örgüt mensuplarını tedavi ederken bana yardım etmesini istedim. Yemek ve barınacak yer ihtiyacını karşıladık" dedi. Bu ifadeler üzerine Tosun'un, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki Sur ana dosyasında 10 yıl hapis istemiyle yargılandığı ortaya çıktı. İddianamede, valiliğin sivil vatandaşların tahliye edilmesi için Sur'da sokağa çıkma yasağını 17 saatliğine kaldırıp güvenli koridor açtığında, binlerce insanın Sur'u terk ettiği, ancak Tosun'un operasyonların bittiği güne kadar 110 gün boyunca Sur'u terk etmeyip buradaki teröristlerle birlikte hareket ettiği belirtildi.

ÖZGÜR CEBE

Sabah
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