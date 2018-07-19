|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Devlet organ naklinde kesenin ağzını açtı
Hükümet, organ ve doku nakillerinin sayısını ve niteliğini yükseltmek için verdiği desteği artırdı
Bu kapsamda organ ve doku nakil işlemlerinde yüzde 20'den 150'ye varan oranda fiyat artışı uygulandı. Artışlarla birlikte hem devlet hem özel hastanelerde vatandaşlara ücretsiz yapılan 201 işlem için devletin hastanelere ödediği ücret yükseltildi. SGK Genel Müdürü Mehmet Selim Bağlı, organ ve doku nakli gibi hastadan fark alınmayan işlemlerde nakil merkezlerinin talepleri doğrultusunda yeni fiyat belirlemesi yaptıklarını açıkladı.
Yeni artışlar özellikle doku nakli olarak bilinen uzuv kopmaları ve uzuv nakillerinde işlem sayılarını artırması hedefleniyor. Bağlı, "Hayati derecede önemli bu nakillerin yapılmasının önünde hiçbir engel kalmadı. Talep edilenden daha yüksek oranda artış yaptık" dedi. 2017'de kadavradan bin 173 nakil gerçekleştirildi.
SAFURE CANTÜRK
Bu haber 891 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI