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Ülkemiz genelinde sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek-Haritalı

Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor
19 Temmuz 2018 06:30
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Ülkemiz genelinde sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek-Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın kuzey ve doğusu Karadeniz, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Kütahya, Adana'nın iç kesimleri, Osmaniye, Ankara'nın batısı, Eskişehir, Çankırı ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Akdeniz kıyıları ile zamanla doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Memurlar.Net
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