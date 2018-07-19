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Trump'dan Erdoğan'a 'Rahip Brunson' çağrısı
ABD Başkanı Donald Trump, tutuklu bulunan Rahim Brunson için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu
ABD Başkanı Donald Trump, tutuklu bulunan Rahim Brunson için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, tutuklu bulunan Rahim Brunson için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu. Trump, Rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimde bulunmasını istedi.
ABD Başkanı Trump, kişisel Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da Mention'layarak Rahip Brunson davası hakkında bir açıklama yaptı.
Trump Tweet'inde şunları söyledi; "Türkiye'nin saygın bir Amerikalı papaz Andrew Brunson'u serbest bırakmaması tam bir utanç. Çok uzun süre tutuklu kaldı. @RT_Erdogan, bu harika Hristiyan koca ve babayı serbest bırakmak için bir şeyler yapmalı. Yanlış bir şey yapmadı ve ailesinin ona ihtiyacı var."
İşte Başkan Trump'ın tweeti;
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