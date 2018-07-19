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Kurdaki artış döviz yükümlülüğünü azalttı

23 Mayıs'ta 4.92 TL'ye yükselen kur, Türkiye'nin döviz yükümlülüğünü bir ayda 34 milyar dolar azalttı. Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şekilde tanımlanan net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) mayıs sonu itibarıyla 401 milyar dolar açık verdi
19 Temmuz 2018 07:55
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Kurdaki artış döviz yükümlülüğünü azalttı

Habertürk'ten Naime Sert'in haberine göre döviz kurundaki artışın tek iyiliği Türkiye'nin yurtdışı borçlarını temsil eden yükümlülükleri azaltması oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mayıs 2018 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verileri açıklandı. Buna göre Türkiye'nin yurt dışı varlıkları mayıs ayında geçen yıl sonuna göre yüzde 0,5 azalarak 231,6 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri de yüzde 8,6 azalarak 632,5 milyar dolar oldu. Yurtdışı yükümlülüklerin bir ayda 34 milyar 157 milyon dolar azaltmasının nedeni ise 23 Mayıs'ta 4.92 TL ile rekor kıran dolar oldu. Türkiye'nin döviz yükümlülüğü 2017 yılında 691 milyar 947 milyon dolardı. 2018'in ilk çeyreğinde 681 milyar 730 milyon dolar olan yükümlülükler nisan ayında ise 666 milyar 667 milyon dolar seviyesindeydi.Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şekilde tanımlanan net UYP, mayıs sonu itibarıyla 401 milyar dolar açık verdi. Söz konusu açık, 2017 sonunda 459,2 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

DOĞRUDAN YATIRIMLAR 139.5 MİLYAR DOLARA İNDİ

Yükümlülükler alt kalemlerinden doğrudan yatırımlar (Sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2017 sonuna göre yüzde 26,3 azalışla 139,5 milyar dolar oldu. Portföy yatırımları, mayıs döneminde geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 9,4 azalarak 161 milyar dolar oldu. Bu dönemde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 24,7 azalışla 39,1 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 20,2 düşüşle 24,7 milyar dolar oldu. Hazine'nin tahvil stoku ise (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 3,8 artarak 46 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Habertürk
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