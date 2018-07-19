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Cezaevinden yüksekokul birincisi oldu

Sakarya Üniversitesi Geyve Meslek Yüksekokulu'nda 3,74 not ortalamasıyla bu yılın birincisi, işlediği bir suçtan dolayı cezaevinde hükümlü bulunan İhsan Öz (44) oldu. Düzenlenen mezuniyet törenine, izin alıp katılan İhsan Öz'e okul müdürü tarafından plaket ve ödül verilirken, kaldığı cezaevi müdürü de çeşitli hediyeler verdi
19 Temmuz 2018 08:10
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Cezaevinden yüksekokul birincisi oldu

Sakarya'nın Geyve ilçesinde bulunan Geyve Yarıaçık Cezaevi'nde bir suçtan hükümlü bulunan İhsan Öz, yüksekokulda büyük başarı yakaladı. Emlak ve Emlak Yönetimi ön lisans programında öğrenim gören İhsan Öz, yıl boyunca cezaevinde derslerine sıkı sıkıya çalışarak 3,74 not ortalamasına ulaştı. İhsan Öz, bu ortalamayla hem bölümünde hem de yüksekokul birincisi oldu.

Bu süreçte cezaevi idarecilerinin ve çalışanlarının kendisine aile gibi destek verdiğini kaydeden İhsan Öz, "Cezaevi ortamında eğitim ve iyileştirme hizmetleri, özellikle örgün yüksek öğrenim çalışmaları bizim için çok büyük bir nimet. Kurumumuzda üniversite öğrencileri için yapılan çalışmalar, bilgisayar sınıfının öğrencilere tahsis edilmesi ile hem ders çalışacak alanların oluşturulması hem de ödevlerimizde bilgisayar kullanabilme imkanı verilmesi eğitimimize olumlu katkılar sağladı.

Ailem kadar desteğini gördüğüm kurum idarecilerine ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Bu başarının diğer öğrenciler için de örnek olacağını düşünüyorum" dedi.
Doğan Haber Ajansı
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