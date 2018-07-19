Örümcek Adam'a Türk oyuncu: Numan Acar

Yıldızı Prison Break ve Homeland dizileriyle parlayan Numan Acar, Amerika'daki oyunculuk serüvenine tüm hızıyla devam ediyor.

Will Smith ve Naomi Scott gibi yıldızlarla kamera karşısına geçtiği Aladdin'in çekimlerini tamamlayan oyuncu, hemen ardından Örümcek Adam serisinin yeni filmi için sözleşme imzaladı.

Acar, başrolünü Tom Holland'ın üstlendiği Spider-Man: Far From Home'un çekimlerine çok yakında başlayacak. Filmde Marisa Tomei, Samuel L. Jackson ve Zendaya da rol alacak.

NUMAN ACAR KİMDİR?

Numar Acar, 7 Ekim 1974'te Gümüşhane'nin Kelkit-Kozoğlu köyünde dünyaya geldi.

8 yaşına kadar Erzincan'da yaşayan Acar ailesiyle birlikte 1982 yılında Almanya'ya yerleşti, İnşaat mühendisliği okuduktan sonra da tiyatro eğitimi alan Numan Acar kariyerine Almanya'da başladı.

2002 yılında Fatih Akın'ın Kebab Connection filminde oynayan Numan Acar, o zamandan beri aranan isimlerden biri. 2012 yılında, başrolünü Ata Demirer'in oynadığı Berlin Kaplanı adlı filmde hem oyuncu olarak yer aldı, hem de yapımcılığını üstlendi.

Ünü ve başarısı yayılan Acar, 2014 yılında, Amerikan yapımı ''Homeland'' dizisinde Pakistandaki Taliban lideri Haissam Hakkani rolünde oynadı. Prison Break dizisinde Namal Abu Ramal karakterince hayat veren Acar, Fatih Akın'an Paramparça filminde Nuri Şekerci'yi canlandırdı.