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İşsizlik fonu vergisi 125 milyar liraya ulaştı

İlk olarak 2002 yılında kurulan İşsizlik Sigortası Fonu, aradan geçen sürede işsizlere sadece 20,6 milyar TL ödemede bulundu. Oysa 2005-2018 arasında Türkiye'de ortalama 2,6 milyon işsiz ve yüzde 10,1 işsizlik oranına rağmen fonda 125 milyar lira para birikti
19 Temmuz 2018 08:40
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İşsizlik fonu vergisi 125 milyar liraya ulaştı

İşsizlerin, çalışmadıkları dönemde geçinebilmelerini sağlamak amacıyla kurulan İşsizlik Sigortası Fonu'nun büyüklüğü bu yılın altı aylık döneminde yaklaşık 8,3 milyar lira artarak 125 milyar liraya ulaştı. İşini kaybeden sigortalıların, işsiz kaldıkları dönemin belirli bir bölümünde geçinebilmeleri için Mart 2002'de kurulan İşsizlik Sigortası Fonu, işsizlerin güvencesi olmaya devam ediyor. Sigortalının prime esas aylık brüt kazancı üzerinden hesaplanan yüzde 2 işveren, yüzde 1 sigortalı kesintileri ve yüzde 1 devlet payı geliriyle büyüyen fon, geçen yılın sonu itibarıyla 116 milyar 720 milyon 522 bin liraya ulaşmıştı. Aktüeryal dengesini koruyan fonun büyüklüğü bu yılın altı aylık döneminde yaklaşık 8,3 milyar lira artarak 125 milyar lira oldu. Fondan Mart 2002'den geçen ayın sonuna kadar yaklaşık 6 milyon 182 bin 363 kişiye toplam 20 milyar 657 milyon 493 bin lira ödeme yapıldı.

Yarım çalışma ödemesi: İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için geçen ay 113 bin 989 kişi fona başvurdu. Önceki dönemde başvuranlarla birlikte haziranda 417 bin 903 kişiye yapılan ödeme miktarı, 366 milyon 148 bin 97 lira oldu. Doğum yapan kadın ile evlat edinen kadın veya erkeğe, yarım gün çalışmayı tercih etmeleri halinde verilen yarım çalışma ödeneğinden bu yılın haziran ayında bin 870 çalışan faydalandı. Bunlara toplam 1 milyon 604 bin 798 lira yarım çalışma ödemesi yapıldı.

Ücret Garanti Fonu: İşverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası veya iflasın ertelenmesi nedenleriyle ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde çalışanların ödenmeyen ücretinin ödenmesine imkan veren Ücret Garanti Fonu'na geçen ay başvuran bin 160 kişiye toplam 4 milyon 609 bin 996 lira ödendi.

FON'DAN KİMLER YARARLANABİLİR?

İşsizlik Sigortası Fonu'nun gelirini, sigortalının prime esas aylık brüt kazancı üzerinden hesaplanan yüzde 2 işveren, yüzde 1 sigortalı kesintileri ve yüzde 1 devlet payı, bu primlerin değerlendirilmesinden elde edilen kazanç ve iratlar ile işverenlerden alınan gecikme zammı ve faizler oluşturuyor. Bir kişinin İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yararlanabilmesi için belli şartlar bulunuyor.

1-) Öncelikle kişinin, kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması, hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışması ve son 3 yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olması, ardından da hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR'a şahsen ya da elektronik ortamda başvurması gerekiyor.

2-) Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yılda, 600 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödeyenlere 180 gün, 900 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödeyenlere 240 gün, bin 80 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödeyenlere ise 300 gün süreyle işsizlik ödeneği veriliyor.

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