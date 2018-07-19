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Hükümetten doktorlara moral aşısı

24 Haziran sonrasında oluşan yeni meclis ilk adımın bedelli askerlik ve sağlık dünyasının kronik sorunlarının çözümü konusunda attı. Meclis'e sevkedilen torba yasa milletvikellirinden onay alırsa doktorlara her yıl 60 gün fiili hizmet süresi zammı, emeklilere de 2 bin TL maaş zammı ödenecek. Yurt dışından gelen hastanın ödediği ücretin yarısı yine doktora dönecek
19 Temmuz 2018 08:55
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Hükümetten doktorlara moral aşısı

24 Haziran seçimlerinin ardından iş başı yapan yeni yönetim ve TBMM ilk adımını bedelli askerlik ve sağlık sektörünün kronik sorunlarının çözümünde atıyor. Bedelli düzenlemesinin de bulunduğu "torba teklif" Meclis'e sevkedildi. Torba yasanın üçüncü düzenlemesi ise Milli Piyango Teşkilatı'da yapıldı. İşte Torba yasadaki üç önemli maddenin ayrıntıları:

BEDELLİ ASKERLİK

ÜCRETSİZ İZİNDEN SAYILACAK: 31 Aralık 1993 tarihinde ve daha önce doğan yükümlülerin, bedel ödemek ve 28 günlük temel askerlik eğitimine tabi tutulmak suretiyle askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Bu madde hükümlerinden yararlananlar temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli olacak. Bu uygulama kapsamında tahsil edilen tutarlar, genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak.

GURBETÇİLER 2 BİN AVRO ÖDEYECEK: Pakette Bedelli askerlik düzenlemesinden faydalanmak isteyen gurbetçilerin ödeyeceği rakam da açıklandı. Buna göre yurt dışında yaşayan veya çalışanlar 2 bin avro veya karşılığı ödeyerek bu hizmetten faydalanabilecek.

ÜNİVERSİTELİYE PİLOT OLMA YOLU: Pakette TSK'nın artan subay ve pilot ihtiyacını karşılaması planlanan maddeler de var. Dış kaynaktan temin edilecek pilot ve pilot adaylarına ilişkin usul ve esasların yeniden düzenlendiği anımsatılan gerekçede, 2020 yılı sonuna kadar harp okullarının ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarına üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğrenci alınabilmesine imkan sağlandığına dikkati çekildi. Fakülte veya yüksekokullardan pilot olarak mezun olanlar ile ticari pilot lisansı veya havayolu nakliye pilotu lisansı bulunanlar öncelikli olmak üzere, en az dört yıl süreli mühendislik eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olan kadın veya erkeklerden muvazzaf subay olmak için başvuranlardan gerekli şartları taşıyanlar, muvazzaf subaylığa nasbedilerek pilotaj eğitimine başlatılacaklar.

SAĞLIK

1 YILA İKİ AY HİZMET ZAMMI: Pakette sağlığı hizmetlerinde çalışan sağlık mesleği mensuplarının bir yıllık çalışmalarına 60 gün fiili hizmet süresi zammı uygulanması öngörüldü."

TANITIM İÇİN ŞİRKET KURULACAK: Uluslararası sağlık hizmetleri alanında Türkiye'de sunulan hizmetlerin tanıtımını yapmak, kamu ve özel sektörün sağlık turizmine yönelik faaliyetlerini desteklemek ve koordine etmek, uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin politika ve stratejiler ile hizmet sunum standartları ve akreditasyon kriterleri konusunda Sağlık Bakanlığına önerilerde bulunmak üzere Uluslararası Sağlık Hizmetleri unvanı ile bir anonim şirket (USHAŞ) kurulacak.

YABANCI HASTANIN GELİRİ DOKTORA: Uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında elde edilen gelirin yüzde 50'sine kadar olan kısmı bu hizmetlerde görev alan personele ek ödeme olarak dağıtılabilecek. Teklifle, insan sağlığı hizmetlerinde çalışan sağlık mesleği mensupları için (Doktor, hemşire, eczacılar) fiili hizmet süresi zammı uygulanacak. Çalışanların bir yıllık çalışmalarına 60 gün fiili hizmet süresi zammı uygulanması öngörülüyor.

AYNI ANDA FARKLI GÖREVLER: Tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, birden fazla sağlık kurum ve kuruluşunda Sağlık Bakanlığınca yapılan istihdam planlamaları (bütçeleri ayrı olmak üzere) çerçevesinde çalışacak.

DOKTOR EMEKLİLERİNE MAAŞ ZAMMI: Doktor ve diş hekimlerinin emekli maaşı arttırıldı. Uzman doktor ve diş hekimlerinin emekli maaşı 2000 TL, uzman olmayanların emekli maaşı 1533 TL artacak.

MİLLİ PİYANGO

G YÜZDE 83'Ü İKRAMİYEYE GİDECEK: Yasa dışı bahisle ticari açıdan etkin mücadele edilmesi ve söz konusu alandan elde edilen kamu geliri kaybının önlenmesi amacıyla şans oyunları ikramiye oranı brüt üst sınırının yüzde 59'dan yüzde 83'e çıkarıldı. Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar tespit edilinceye kadar ikramiye oranının brüt üst sınırının yüzde 59 olarak uygulanacak.

CHP'DEN 28 GÜN ASKERLİK YAPMA ŞARTI KALDIRILSIN TEKLİFİ

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, bedelli askerlikten yararlanmak için 28 gün askerlik yapma şartının kaldırılmasını istedi, profesyonel askerliğe geçilmesini önerdi. Yalım, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, özel sektörde çalışıp askerliğini yapmamış vatandaşların, askerlik için 28 gün iş yerinden ayrılmasının ciddi sıkıntıya yol açabileceğini savundu. Kişilerin askerliğini 28 gün yapması ile 6 ay-1 yıl yapması arasında bir fark bulunmadığını öne süren Yalım, işverenle aynı sıkıntının yaşanacağını belirtti. Yalım, 2011 ve 2014 yıllarında olduğu gibi askerlik yapma şartı aranmadan bedellinin çıkartılmasını isteyerek, "Bedelli son kez olmalıdır. CHP olarak ana hedefimiz profesyonel askerliğe geçiştir. Bu teklifle bedelli son bulmayacak, 2-3 yıl sonra yenileri gelecektir. Hükümete, Milli Savunma Bakanlığına tavsiyemiz; bir an önce altyapı hazırlanıp profesyonel askerliğe geçilsin" ifadesini kullandı.
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