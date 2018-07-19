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15 Temmuz Gazi'si darbecilerden 1 milyon istiyor
Darbe girişimi sırasında Çengelköy'de darbecilere karşı direnen Mustafa Uygun, FETÖ'cü iki askere tazminat davası açtı
Uygun, 15 Temmuz'da darbeci asker Mahmut Dağüstün'ün silahından çıkan ateşle omuriliğinin parçalanması sonucunda gazi oldu. Uygun, kendisini yaralayan Dağüstün ve darbecilerin başında duran eski Albay Mürsel Çıkrıkçı'ya 1 milyon TL maddi, manevi tazminat ve birikimlerine el konulmasını talep etti. Gazi Uygun, bu davanın 2 bin 703 gazi için emsal teşkil etmesini istedi.
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