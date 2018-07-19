1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Enerjide yeni dönemde üç öncelik olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Yeni dönemde belirlediğimiz üç önceliğimiz var. Bunlar finansal sürdürülebilirlik, politik sürdürülebilirlik ve katılımcılık fakat zamana ve şartlara bağlı olarak bu öncelikleri artırabiliriz" dedi
19 Temmuz 2018 08:55
Yazdır
Enerjide yeni dönemde üç öncelik olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni dönemde enerji sektöründe belirledikleri üç öncelik olduğunu ifade ederek, "Bunlar finansal sürdürülebilirlik, politik sürdürülebilirlik ve katılımcılık fakat zamana ve şartlara bağlı olarak bu öncelikleri artırabiliriz." dedi.

Bakanlığın yeni dönemdeki çalışmaları ve önceliklerini AA muhabirine değerlendiren Dönmez, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile daha hızlı ve verimli bir hizmet sürecinin amaçlandığını ve bu kapsamda devlet sistemine "yeni bir elbise dikildiğini" söyledi.

Sürecin tamamlanmasıyla her şeyin daha net görüleceğini belirten Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde de bazı değişimlerin yaşandığını anımsattı.

Dönmez, bu kapsamda Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünün Enerji İşleri Genel Müdürlüğü ile birleştirilerek, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği gibi ana konuların, arz güvenliği ve enerji politikalarıyla entegre edildiğini kaydetti.

Maden İşleri Genel Müdürlüğü ile Petrol İşleri Genel Müdürlüğünü de birleştirdiklerini aktaran Dönmez, şöyle konuştu:

"Devletin yer altı haklarını ilgilendiren ve bir anlamda imtiyazlarımızı verdiğimiz maden ve hidrokarbonlar alanındaki bu iki genel müdürlüğü Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) olarak birleştirdik. Yer altı kaynaklarında orta vadede yatırımcıya daha uyumlu bir sistem sunmayı planlıyoruz. Nükleer Enerji Genel Müdürlüğü ve Nükleer Düzenleme Kurumu ile nükleerin kurumsal yapılanmasını da ileri bir aşamaya taşımış olduk. Elektrik Üretim AŞ ve Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt AŞ'nin birleşmesiyle ise verimliliği artırmayı hedefledik. Ayrıca, Nadir Toprak Elementleri Enstitüsü ile de ülkemiz için çok stratejik bir alanı da doldurmaya başladık. Dolayısıyla mevcut değişikliklerle zamanın ruhunu yansıtan, Milli Enerji ve Maden Politikamızı daha hızlı yürütmemizi sağlayacak yapısal bir değişimden geçiyoruz. Bu yapısal değişimi yönetmek için sektörün yakından tanıdığı, tecrübeli, deneyimli, masanın iki tarafında da yer almış, sorunları bilen bir ekibimiz var. Bizlere düşen en önemli görev çok çalışmak."

"Yatırım ve yatırımcıların devamlılığı çok önemli"

Dönmez, yeni dönemde enerji sektöründe önceliklerini belirlediklerini ifade ederek, "Bunlar finansal sürdürülebilirlik, politik sürdürülebilirlik ve katılımcılık fakat zamana ve şartlara bağlı olarak bu öncelikleri artırabiliriz. Bizim için yatırım sürdürülebilirliği temel amaç. Türkiye'ye güvenip yatırım yapmış yerli ve yabancı tüm yatırımcılar bizim yatırımcımızdır." dedi.

Türkiye'de bugün enerji arz güvenliği sorununun bulunmamasının elini taşın altına koymuş yatırımcılar sayesinde olduğunu belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"Yatırım ve yatırımcıların devamlılığı çok önemli. Açıkçası piyasaya güvenin temeli de budur. Politik sürdürülebilirlik açısından Milli Enerji ve Maden politikamızı devam ettireceğiz. Yani Ar-Ge, teknoloji, nükleer, yerlilik, yerli ve yenilebilir kaynaklar bizler için önemli olacak. Arz güvenliği ve öngörülebilir bir piyasa yapısı hedeflerimiz aynı şekilde sürecek. Kurumsal yapılanmalar olgunlaştırılacak. Serbest piyasanın teminatı bağımsız bir Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu bizler için önemli olmaya devam edecek."

Tüketici odaklı ilk konferans

Yeni dönemde yapacakları toplantılarla sektörün paydaşlarıyla bir araya gelmeyi sürdüreceklerini dile getiren Dönmez, "Sonbahar aylarında sektörde ilk kez 'Enerji Tüketici Konferansı' düzenlemeyi planlıyoruz. Katılımcılık noktasında gerek Bakanlığımızın çalışanları, gerek sektörle bizleri daha çok bir arada göreceksiniz." dedi.

Dönmez, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalelerinde mevcut takvim ve sürecin aynen devam ettirileceğini söyledi.

Çayırhan sahası için yaklaşık iki yıl önce kilovatsaat üzerinden açık eksiltme usulüyle gerçekleştiren ihalenin önemli bir adım olduğunu ifade eden Dönmez, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda 5 bin megavatlık hedefimiz var. Yerli kömür bizim için çok önemli ve bu konuya önem vermeye devam edeceğiz. Oluşturduğu istihdam, ithalatı ikame etmesi ve bölgesel faydası çok yüksek. Bu santrallerin çevreyle dost şekilde çalışmasına dikkat ediyoruz. Yoksa çevreye etkisi olmayan bir üretim türü yok. Güneş, rüzgar, aklınıza en temiz enerji kaynağı ne geliyorsa, bunların bulunduğu ortama bir etkisi var. Bu etki bazılarına göre dramatik, bazılarına göre daha az. Bu hassasiyetlere hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hem biz hem de yerel idareler azami dikkat gösteriyor."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,048 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Ak Partili Vekil: 28 gün askerlik doğru değil, takipçisiyim
19 Temmuz 2018 09:51		 Görmez, FETÖ'nün kendisini nasıl tehdit ettiğini anlattı
19 Temmuz 2018 09:44
Yeni sistemde uyumsuz çalışanlar bir gecede gider
19 Temmuz 2018 09:40		 Erdoğan, NATO'dan sonra Afrika'ya gidiyor
19 Temmuz 2018 08:35
15 Temmuz Gazi'si darbecilerden 1 milyon istiyor
19 Temmuz 2018 08:15		 Trump'dan Erdoğan'a 'Rahip Brunson' çağrısı
19 Temmuz 2018 07:45
F35'lerin fiyatı yüzde 6 ucuzladı
19 Temmuz 2018 07:40		 Eski Bakanların yeni görevleri Resmi Gazete'de yayımlandı
19 Temmuz 2018 07:30
TBMM komisyonları üyeliklerine yapılan seçime dair karar yayımlandı
19 Temmuz 2018 03:20		 19 Temmuz 2018'den önemli gündem başlıkları
19 Temmuz 2018 00:01
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
Teknik Eğitim mezunları 2018 mühendislik tamamlama eğitiminde en az 5000 kontenjan bekliyor
OHAL'in son gününde, 3 askeri hakim ihraç edildi, 7'sinin itirazını karara bağlandı
Yıpranma zammı, memurun derece ve kademesini de etkiler mi?
Adnan Oktar ve 135 kişi tutuklandı
Teröristleri tedaviden 10 yıl hapsi isteniyor
Ankesörden bin 200 kripto FETÖ hücresi çıktı
Bedelli ekonomisi: Devletin kasasına 40 milyar lira girecek
İşçiye 5 bin 434 TL tazminat
Yeni sistemde uyumsuz çalışanlar bir gecede gider
Kadın polis memuru evinde ölü bulundu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
matej mitrovic 1
kadın kaymakam 3
ıslak mendil 5
Cazu 1
doksanıncıköyden 1
Süt kokusu 4
Gapçuk 2
Emüşük 5
serdar gürler 2
sinop ve çevresi 2
SON İLANLAR
DPB Naklen Avukat Alacak
YSK Seçim Müdürü Alım İlanı
Sinop Erfelek Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Yıldızeli Belediyesi 20 İşçi Alacak
Muğla Köyceğiz Kaunos Kazısı Başkanlığı 20 İşçi Alacak
Mersin Erdemli İmar 10 İşçi Alacak
Tekirdağ Çorlu Belediyesi 8 İşçi Alacak
Tekirdağ EBSAN İnş.Tic. A.Ş. Engelli Personel alım ilanı
Tokat Komana Kazıevi 20 İşçi Alacak
Şırnak Cizre Belediyesi 150 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Sınıf Öğretmeni Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam