6 ayda 206 kadın katledildi

Türkiye'de kadına yönelik şiddetin önü bir türlü alınamıyor. Yaşanan katliamlar sonrası oluşan duyarlılık ve gündeme gelen önlemlere rağmen, yılın ilk yarısında 206 kadın erkek şiddetinin kurbanı oldu. Geçtiğimiz yılın ilk 6 ayında da erkekler tarafından 206 kadın katledilmişti. Bu tablonun bir türlü değişmemesinden yakınan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav'a göre bunun nedeni, cezaların caydırıcı olmaması.

Kadın cinayetlerindeki ürküten tablo rakamlara da yansıyor. Geçen yıl ilk 6 ayında 206 kadının öldürüldüğü Türkiye'de, 2018 yılında da kadınlara yönelik suçların önü alınamadı. Bu yılın ilk 6 ayında da 206 kadın, eşi, babası oğlu, sevgilisi veya tanımadığı bir erkek tarafından katledildi. 2017 yılında ise toplam da 389 kadın erkek kurbanı olmuştu. Kadına yönelik şiddetin azalması beklenirken istatistikler, kadın cinayetlerindeki kara tablonun değişmediğini gösteriyor.

Katiller tanıdık!

Yılın ilk 6 ayında katledilen 206 kadından 85'ini kimin öldürdüğü tespit edilmezken, 56'sı evli olduğu erkek tarafından, 16'sı erkek arkadaşı tarafından, 11'i oğlu tarafından, 11'i akrabası tarafından, 10'u tanımadığı biri tarafından, 10'u, 8'i ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından, 5'i babası tarafından, 4'ü de boşandığı erkek tarafından öldürüldü. Türkiye'de kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri tablosu giderek ağırlaşırken, 2018 yılının ilk 6 ayında erkek şiddeti nedeniyle en az 63 çocuk da annesiz kaldı.

Vahşice katledildiler

Yılın ilk 6 ayında vahşice katledilen onlarca kadından biri 64 yaşındaki Hanife Bicil'di. Bicil 40 yıllık evli olduğu Ali Bicil tarafından kafasına çekiçle vurularak öldürüldü. Kastamonu'da yaşayan 4 çocuk annesi 38 yaşındaki Pınar Çelik de birlikte yaşadığı Gencay G. tarafından boğazı kesilerek katledildi.

Kadınlar korunmuyor

Denizli'de Oktay Şahin (42) boşanma aşamasındayken eşi Ayşe Şahin (31) ve 13 yaşındaki kızları Nurdan Şahin'i ateşli silahla öldürmüştü. Oysa ki Ayşe Şahin öldürülmeden iki gün önce eşi Oktay Şahin'i savcılığa şikayet etmişti. Raporda, şikayet dikkate alınıp gerekli işlemler hemen yapılsaydı, Ayşe Şahin ile kızı Nurdan'ın şu an yaşıyor olacağına dikkat çekildi.

Şırnak'ta yaşayan 32 yaşındaki Esra Köşker 'de boşanmak istediği için evli olduğu Vehbi Köşker tarafından ateşli silahla öldürüldü. Köker'in koruma kararı bulunuyordu ama koruma kararına rağmen katledildi.

'Kadın cinayetlerinde azalma beklemiyoruz!'

Kadın cinayetlerinde tablonun her geçen karardığına dikkat çeken Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav şunları söyledi: "Cezaların caydırıcı olması gerekiyor. Eşini öldüren birine 'iyi hal indirimi' yapılmamalı. Bunun yanı sıra şiddete karşı koruyucu ve önleyici tedbirler alınmalı. Mevcut politikalar, toplumdaki gidişat ve kadınların sorunlarının çözümüne yönelik uygulamalara bakıldığında aslında erkeklerin korunduğu görülüyor. Diğer taraftan kadınların koruma altındayken de katledildiğini görüyoruz. Bu da kadınların etkili bir şekilde korunmadığının işareti. Cinayetlerin artmasının diğer nedeni de, devlet tarafından bu cinayetlerin azalması için somut adımların atılmaması. İstatistiklere baktığımızda cinayetlerin önceki yıllara göre azaldığı tek yıl 2011 yılı. Bunun sebebi de, o yıl İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanmış olması. Devlet ne zaman ki somut adım atsa cinayetler azalıyor. Ama bu yapmadığında sonuç tersi oluyor. Önümüzdeki dönemde de kadın cinayetlerinde azalma beklemiyoruz. Çünkü kadınların yaşaması için somut adımları atmasını beklediğimiz Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ile birleştirildi. Oysa biz bu bakanlığın bile yeterli olmadığını söllüyorduk. Şimdi iki bakanlığın iş yük arasında, kadınlarlara dair uygulamlar geri planda kalacak

ve bu sorun daha da artacak."

6 yılda bin 758 kadın

Tutulan kadın cinayetleri istatistikleri kadın ölümlerinin her yıl bir önceki yıla oranla arttığını gösterdi. Yapılan istatistikler sonucu son 2012 ile 2017 yılları arasında bin 754 kadın erkekler tarafından katledilirken, öldürülen kadınların yıllara göre dağılımı ise şöyle:

2012 210 kadın

2013 234 kadın

2014 294 kadın

2015 303 kadın

2016 328 kadın

2017 389 kadın

Çiğdem Yılmaz