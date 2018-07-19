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Dokuz Eylül, kısıtlayıcı akademik ilanı iptal etti
Dokuz Eylül Üniversitesi, 4 Temmuz tarihinde yayımlandığı ilanı, aranan niteliklerin başvuruları kısıtlayıcı olması nedeniyle iptal etti.
Dokuz Eylül Üniversitesi, 4 Temmuz tarihinde yayımlandığı ilanı, aranan niteliklerin başvuruları kısıtlayıcı olması nedeniyle iptal etti.
İşte 18 Temmuz tarihli Resmi Gazetede yayımlanan açıklama
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:
İPTAL İLANI
04.07.2018 tarih ve 30468 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Üniversitemiz öğretim üyesi kadro ilanında aranan niteliklerin başvuruları kısıtlayıcı nitelik taşıması nedeni ve daha fazla kişinin ilan edilen kadrolara başvurularının sağlanması amacıyla 04.07.2018 tarih ve 30468 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan öğretim üyesi kadro ilanı iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
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