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İzmir'de iş kazası: 1 ölü
İzmir'in Karabağlar ilçesinde inşaatta başına beton düşen işçi hayatını kaybetti
Alınan bilgiye göre, İzmir Çevre Yolu üzerindeki bir inşaat halindeki binanın 5. katında çalışan Mehmet Çelik (61), başına beton düşmesi sonucu yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çelik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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