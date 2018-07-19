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İzmir'de iş kazası: 1 ölü

İzmir'in Karabağlar ilçesinde inşaatta başına beton düşen işçi hayatını kaybetti
19 Temmuz 2018 09:21
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İzmir'de iş kazası: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, İzmir Çevre Yolu üzerindeki bir inşaat halindeki binanın 5. katında çalışan Mehmet Çelik (61), başına beton düşmesi sonucu yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çelik, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı
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