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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:
Dolar/TL güne yükselişle başlamasının ardından 4,8070 seviyesinde dengelendi.
Dün dolara karşı değer kazanan dolar/TL 4,7675 ile son bir haftanın en düşük seviyesini görmesinin ardından günü önce kapanışa göre yüzde 0,27 azalışla 4,7933'ten tamamladı.
Yeni güne yükselişle başlayan başlayan dolar/TL, saat 09.15 itibarıyla yüzde 0,28 artışla 4,8070 seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 5,5995'ten, sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kazancıyla 6,2860'tan işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayı beklenti anketinin, yurt dışında ise ABD haftalık işsizlik başvuruları ile İngiltere'de perakende satışlar verilerinin takip edileceğini belirtti.
Teknik açıdan dolar/TL'de 4,80 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması durumunda düşüşün ivmeleneceğini ve 4,75'in gündeme geleceğini söyleyen analistler, olası yükselişlerde 4,85 - 4,90 bandının izleneceğini dile getirdi.
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