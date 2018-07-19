Yeni sistemde uyumsuz çalışanlar bir gecede gider

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet uçum, Hürriyet Gazetesi'nden Hande Fırat'a konuştu.

Başdanışman Uçum, yeni sistem çatışmaya elverişli değil çatışma olursa onu tasfiye etme imkanına sahip. Bu sistem herkesi işbirliği içinde çalıştırmaya yönlendiriyor. Çünkü sadece halkın seçtiği irade var ama her şeyi tek başına yapacağı anlamına da gelmez dedi.

Uçum, herhangi bir yerde uyumsuzluk ortaya çıktığında, uyumsuzluğu yaratanlar bir gecede gider ve yerlerine işini doğru yapan kişilerin geleceğini aktardı.

HATA YAPAN HER TÜRLÜ SONUCA KATLANIR

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum hata yapanların sonuçlarına 3 şekilde katlanacağını da belirtti

1- Siyasi programa aykırı davranırsa görevden alınır, bir daha öyle bir görevi zor üstlenir.

2- Hukuka aykırı davranırsa hukuki yaptırımlar uygulanır.

3- Cezai yaptırım gerektiren eylemi olursa ceza hukuku devreye girer.