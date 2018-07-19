|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Yeni sistemde uyumsuz çalışanlar bir gecede gider
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Yeni yönetim sisteminde cumhurbaşkanının tek başına karar verece, mekanizmalarda sorun olması durumunda "Bir gecede bu uyumsuzlukları yaratanlar gider, yerlerine işi doğru yapacak kişiler gelir" dedi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet uçum, Hürriyet Gazetesi'nden Hande Fırat'a konuştu.
Başdanışman Uçum, yeni sistem çatışmaya elverişli değil çatışma olursa onu tasfiye etme imkanına sahip. Bu sistem herkesi işbirliği içinde çalıştırmaya yönlendiriyor. Çünkü sadece halkın seçtiği irade var ama her şeyi tek başına yapacağı anlamına da gelmez dedi.
Uçum, herhangi bir yerde uyumsuzluk ortaya çıktığında, uyumsuzluğu yaratanlar bir gecede gider ve yerlerine işini doğru yapan kişilerin geleceğini aktardı.
HATA YAPAN HER TÜRLÜ SONUCA KATLANIR
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum hata yapanların sonuçlarına 3 şekilde katlanacağını da belirtti
1- Siyasi programa aykırı davranırsa görevden alınır, bir daha öyle bir görevi zor üstlenir.
2- Hukuka aykırı davranırsa hukuki yaptırımlar uygulanır.
3- Cezai yaptırım gerektiren eylemi olursa ceza hukuku devreye girer.
Bu haber 10,030 defa okundu. 1 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ANKET
Bedelli askerlikte, 25 yaş ve 15 bin TL bedel, sizce nasıl?
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI