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Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı

Gram altın 189,5 lira, çeyrek altın 310 lira ve Cumhuriyet altını 1.265 liradan işlem görüyor
19 Temmuz 2018 09:50
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Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı

Altının gram fiyatı, dün son 10 günün en düşük seviyesini görmesinin ardından bugün yükselişe geçerek 189,5 lira seviyelerinde dengelendi.

Altının gram fiyatı, dün hem ons fiyatı hem de dolar/TL'deki gerilemenin etkisiyle 187,6 lirayla son 10 günün en düşük seviyesini görürken, günü de yüzde 0,3 azalışla 189,2 liradan tamamladı. Bugün ise 188,7-189,9 lira dar bandında işlem gören altının gram fiyatı, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 189,5 liradan alıcı buluyor.

Altının ons fiyatı ise uluslararası piyasalarda dolar endeksindeki yükselişin sürmesi ile satış baskısı altında kalarak dün 1.221,19 dolara geriledi ve son bir yılın en düşük seviyesini gördü. Bugün de aşağı yönlü seyrine devam eden altının ons fiyatı, yüzde 0,3 azalışla 1.223,9 dolardan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 310 lira, Cumhuriyet altını da 1.265 liradan satılıyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar endeksinde yaşanan yükselişin altın fiyatlarını baskıladığını belirterek, "Altının ons fiyatında 1.237 dolar seviyesi direnç konumuna geldi. Düşüşlerin devamında 1.217 dolar seviyesi görülebilir. Altının ons fiyatında 1.237 dolar seviyesinden tepki alımları başlarsa, yükselişler 1.250 dolara kadar sürebilir." diye konuştu.

Altının gram fiyatında da hem ons altın hem de dolar/TL'dek gerilemenin etkisiyle düşüş yaşandığına işaret eden Mamiş, teknik açıdan 188 liranın destek, 191,0 liranın ise direnç olarak izleneceğini söyledi.
Anadolu Ajansı
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