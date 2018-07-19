Ak Partili Vekil: 28 gün askerlik doğru değil, takipçisiyim

Ak Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, sosyal medya hesabındna yaptığı açıklamada, bedelli askerlik yapacaklar için 28 gün askerliğin uygun olmadığını, bunun kalkması için takipçisi olacağını söyledi.

İŞTE HATAY MİLLETVEKİLİ TÜRKOĞLU'NUN SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMA

25 Gün Zorunlu Askerlik Süresi, Bedelliden Faydalanarak Kariyer Planı Yapan yada Ekmek Teknesi Kesintiye Uğraması Sebebiyle Hak Mahrumiyeti Doğan İşçi, Esnaf, İşveren Gibi Farklı Meslek Dallarındaki Kişiler İçin Yeniden Düzenlemeye Tabii Tutulabilir

Genelkurmay Başkanlığımız ve Milli Savunma Bakanlığımız Mağduriyet Oluşmaması İçin Konu İle İlgili Ayrıntılı ve Titiz Bir Çalışma Yürütüyor Olup, Nihai Kararı TBMM Milli Savunma Komisyonu ve Akabinde TBMM Genel Kurulu Verecektir..

Bedelli Askerlik İmkanından Faydalanmak Suretiyle Ailesine Bakmakla Yükümlü Olanlar yada İşveren, Esnaf, Tüccar Olması Hasebiyle Ülke Ekonomisine Katkı Sunanlar yada Kariyer Planlaması Yapanların da Haklarını Gözetmek ve Sorunlarına Çareler, Çözümler Üretmek Boynumuzun Borcudur

Bakmakla Yükümlü Olduğu Eşi ve Evlatlari İçin Dönercide Çalışan Ahmet'i

Bakmakla Yükümlü Olduğu Hasta Yatağındaki Annesi ve Babası İçin Oto Yıkamacıda Çalışan Mehmet'i Düşünerek

Bedelli Askerlik Süresi Komisyonda Gözden Geçirilebilir

Şahsım Olarak da Konunun Takipçisiyim

Bedellinin Bedelinin Ağır Olmaması Gerektiği Kanaatindeyim.

Zira Esnafımız Bedelli Süresince Kepenkini Kapalı Tutmamalı ki Geçimini Sağlayabilsin ve Ülke Ekonomisine Katkı Sunabilsin..

Bedelli İmkanından Faydalanan, Lakin Süre Sebebiyle Oturmadığı Evin Kirasını Ödemek Zorunda Kalan da Mağduriyet Yaşamasın..

Özel Sektörde Çalışan Beyaz yada Mavi Yakalılara İşverenin 28 Günlük Bedelliden Mütevellit İzin Vermesinin Garantisi Olmayabilir

İstihdam Önceliğimizdir

Ve Tek Bir Vatandaşımızın Ekmeğinden Olmasının Vicdani Bir Bedeli Olduğu İçin de #Bedellide25GunKaldırılsın Kanaatindeyim.

28 Günlük Bedelli Askerlik; Yükseklisans, Doktora Öğrencilerinin Eğitim Sürecini Kesintiye Uğratır..

Kariyer Planlaması Yapmak Suretiyle Geleceğini Planlayan, İstikbalimizin Parlayan Yıldızı Gençlerimizin de Hakları Mahfuz Kalsın Diye #Bedellide25GunKaldırılsın Kanaatindeyim.