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Beykoz'da yağmur sonrası duvar çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

Trabzon'dan İstanbul'a misafirliğe gelen kadın, çöken duvarın altına kalarak hayatını kaybetti
19 Temmuz 2018 09:58
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Beykoz'da yağmur sonrası duvar çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

- Beykoz'da dün aniden bastıran şiddetli yağmurun ardından çöken bahçe duvarının altında kalan bir kadın hayatını kaybederken, bir kadın da yaralandı. Trabzon'dan misafirliğe geldiği ve bugün memleketine döneceği öğrenilen kadından geriye hazırladığı valizi kaldı.

Olay, Yenimahalle Gür Sokak'ta dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aniden bastıran yağmur sonrası Zehra Kahraman isimli kadın evinin arka bahçesinde biriken suyu tahliye etmek istedi. Kahraman, Trabzon'dan gelen misafiri Asiye Zaman ile bahçede suyu tahliye etmeye çalışırken bahçe duvarı üzerlerine devrildi. Zehra Kahraman duvarın altından kendi imkanlarıyla çıkarken, Asiye Zaman ise çöken duvarın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların çabasıyla duvarın altından çıkarılan Asiye Zaman ambulansla hastaneye sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Zaman hayatını kaybederken, Kahraman ise Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayı anlatan komşuları Derya Güngör, "Olay yağmur sırasında yaşandı. Yanındaki yakınıyla su boşaltıyormuş, duvar çöktü. Sağlık ekipleri müdahale etti ancak hayatını kaybetti" dedi.

Olayda hayatını kaybeden Asiye Zaman'ın 2 gün önce Trabzon'dan geldiği öğrenildi. Bugün Trabzon'a gitmek için hazırlık yaptığı öğrenilen Zaman'dan geriye hazırladığı valizi kaldı. Talihsiz kadının memleketi Trabzon'da toprağa verileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı
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