Dikkatsiz sürücü anne ve çocuklarını ezdi

Edinilen bilgiye göre, Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi Akın Caddesi'nde bir sürücü, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve çocuklarını ezdi. Anne ve çocuklarını yaklaşık 3 metre sürükleyen sürücüyü, çevredeki vatandaşlar uyararak durdurdu. Kaza sonrası, çevredeki vatandaşlar anne ve çocukların yardımına koştu.

"Kadın ve çocuklar arabanın altına aldı"

Olayı gören çevredeki esnaflardan İbrahim Yavuz "Araba ile caddeye dönmek isterken, karşıdan karşıya geçmek isteyen kadın ve çocukları altına aldı. Kadının bacağı kırılıyor, çocuklarda ufak sıyrıklarla atlatıyor olayı. Kadının durumu çocukların durumuna göre biraz daha ağırdı" dedi.

Kaza anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, bir süre bekleyen anne ve çocuklar dikkatlice yolun karşısına geçiyor. Bu sırada caddeye dönen dikkatsiz sürücü, anne ve çocuklarını ezerek aracın altına alıyor. Olayı gören vatandaşlar anne ve çocukların yardımına koşuyor.

Kazada annenin bacağı kırılırken, çocukların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.