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Adnan Oktar grubu Metris Cezaevine getirildi
Adnan Oktar ve grubuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan şüphelilerden bir kısmı Metris Cezaevine getirildi.
Adnan Oktar ve grubuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan şüphelilerden bir kısmı Metris Cezaevine getirildi.
Adnan Oktar grubuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 143 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklanan zanlıların bir kısmı sabah saatlerinde polis otobüsüyle Metris T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna getirildi. Getirilen zanlıların arasında Adnan Oktar'ın bulunup bulunmadığı bilinmiyor.
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