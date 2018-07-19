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Konut satışları Haziran'da yıllık yüzde 22.4 arttı

Konut satışları Haziran'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,4 oranında arttı. Beklenti yüzde 2.7 artıştı
19 Temmuz 2018 10:11
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Konut satışları Haziran'da yıllık yüzde 22.4 arttı

Türkiye genelinde konut satışları 2018 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,4 oranında artarak 119 bin 413 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 20 bin 547 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 12 bin 078 konut satışı ve yüzde 10,1 pay ile Ankara, 6 bin 888 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 13 konut ile Hakkari ve Ardahan, 39 konut ile Bayburt oldu.

İpotekli konut satışları arttı

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,3 oranında artış göstererek 47 648 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 39,9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 7 794 konut satışı ve yüzde 16,4 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 84,6 ile Hakkari oldu.

Diğer satış türleri sonucunda 71 765 konut el değiştirdi

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,1 oranında artarak 71_765 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 12 753 konut satışı ve yüzde 17,8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 62,1 oldu. Ankara 6 676 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 3 778 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 2 konut ile Hakkari oldu.

Konut satışlarında 57 064 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,6 artarak 57 064 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 47,8 oldu. İlk satışlarda İstanbul 9 923 konut satışı ve yüzde 17,4 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 4 279 konut satışı ile Ankara ve 2 937 konut satışı ile İzmir izledi.

İkinci el konut satışlarında 62 349 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,6 artış göstererek 62_349 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 10 624 konut satışı ve yüzde 17 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 51,7 oldu. Ankara 7 799 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 3 951 konut satışı ile İzmir izledi.

Yabancılara 2018 yılı Haziran ayında 2 060 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7 artarak 2 060 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Haziran 2018'de ilk sırayı 764 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 525 konut satışı ile Antalya, 117 konut satışı ile Bursa, 83 konut satışı ile Ankara ve 74 konut satışı ile Yalova izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı

Haziran ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 315 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 228 konut ile İran, 169 konut ile Rusya Federasyonu, 139 konut ile Afganistan ve 110 konut ile Suudi Arabistan izledi.
Anadolu Ajansı
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