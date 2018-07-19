Açılışta BIST 100 endeksi, 430,47 puan ve yüzde 0,47 değer kazancıyla 92.752,30 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,52, holding endeksi de yüzde 0,43 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,29 finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,24 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün Avrupa borsalarındaki pozitif seyrin etkisiyle analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 92.500 puanı test eden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,76 artışla 92.321,95 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayı beklenti anketinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, yurt dışında ise ABD haftalık işsizlik başvuruları ile İngiltere'de perakende satışlar verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 güçlü direncinin aşılması durumda 95.000 seviyelerinin gündeme geleceğini ifade eden analistler, 88.600 puanın ise destek konumunda bulunduğunu söyledi.